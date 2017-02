Am kommenden Samstag geht es für den SVM wieder los. Das Ziel ist klar definiert. Die Mattersburger wollen am Ende der Saison die Rote Laterne abgeben und den Klassenerhalt schaffen. „Wir haben uns in den letzten Wochen hervorragend vorbereitet, hatten ein tolles Trainingslager und in den Testspielen gute Leistungen gezeigt“, so Mattersburgs Trainer Gerald Baumgartner. Erstmals in einem Pflichtspiel wird er auf der Betreuerbank der Burgenländer sitzen.

Für den einen oder anderen Neuzugang wird es ebenfalls zur Premiere im Mattersburger Trikot kommen. Stürmer Stefan Maierhofer und Flügelspieler David Atanga waren jedenfalls bei der Generalprobe gegen Kapfenberg in der Startelf. Und diese fiel für den SVM durchaus positiv aus. Nicht nur aufgrund des 3:0-Sieges zog Baumgartner zufrieden Bilanz: „Wir haben speziell in der ersten Halbzeit kaum Chancen zugelassen und mit Fortdauer des Spiels auch zahlreiche Möglichkeiten selbst kreiert. Das hat schon sehr gut ausgesehen.“

Wer ersetzt Kapitän Farkas?

Die Mannschaft könnte daher ähnlich aussehen wie beim letzten Test gegen Kapfenberg. Das Fragezeichen ist die Position auf der rechten Abwehrseite. Dort spielt im Normalfall Kapitän Patrick Farkas. Vieles deutet daraufhin, dass Alois Höller diesen Part übernimmt. Der 27-Jährige begann auch gegen Kapfenberg rechts hinten. In die Karten blicken lässt sich Baumgartner aber nicht: „Wir haben drei Varianten ausprobiert und ich werde mir natürlich intensiv Gedanken machen, welche ich auf das Feld schicke.“

Gedanken macht sich der Neo-Coach auch über den Gegner: „Wir werden uns in dieser Woche noch mehrmals mit Videos von Sturm beschäftigen. Die Grazer haben einen ganz starken Herbst gespielt, sind sehr spielstark und es wird eine große Herausforderung für uns. Aber auch wir haben unsere Hausaufgaben gut gemacht und sind bereit für das Spiel und die Mission Klassenerhalt."

In den zwei bisherigen Saison-Duellen mit den Steirern holte der SVM lediglich einen Punkt. Daheim gab es in Runde drei ein 0:2, auswärts belohnte man sich nach einer tollen kämpferischen Leistung mit einem 2:2-Remis. Der Ausgleich durch Fran fiel damals in Minute 95.