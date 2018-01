Verletzung ist nicht gleich Verletzung. Als Florian Hart am 17. September gegen Salzburg kurz vor der Pause vom Platz musste, war klar, dass es an diesem Tag nicht mehr weitergehen würde. Nicht absehbar war jedoch, dass der Rest des gesamten Kalenderjahres für ihn gelaufen war.

„Bin eigentlich kurz vor dem Mannschaftstraining gestanden“

Auch wenn sich Hart weder das Kreuzband gerissen noch das Bein gebrochen hatte. Das auftretende Adduktorenproblem sollte sich als viel hartnäckiger erweisen wie angenommen. Statt eines vermuteten Faserrisses entpuppte sich die Verletzung als Riss. „Diese neue Diagnose war für den Kopf richtig schwer, weil ich eigentlich bereits kurz vor dem Mannschaftstraining gestanden bin.“

Allerdings waren Schmerzen da schon ein ständiger Begleiter, wie sich Hart erinnert: „Du wachst in der Nacht auf, willst dich umdrehen und es tut weh. Das ist einfach eine blöde Verletzung und die ganze Sache ist für mich zudem sehr unglücklich verlaufen.“

Das sogenannte „Drübergehen“, also trotz Beschwerden zu trainieren, war retrospektiv keine wirklich gute Idee. Danach musste Hart das Training für sein Comeback schließlich komplett abbrechen. Der Rechtsverteidiger, der im Sommer nach Mattersburg kam und in den ersten sieben Runden sieben Mal durchspielte, stand so wieder bei Null.

Mittlerweile ist die Verletzung ausgeheilt, geblieben ist lediglich eine leichte Narbe am Schambeinknochen. Voll trainieren kann der 27-Jährige allerdings noch nicht, auch wenn es zu Beginn der Vorbereitung schon ganz danach aussah.

Rückschlag in Portugal: „Ist nicht so schlimm“

Am zweiten Tag des Trainingslagers in Portugal spürte Hart im Mannschaftstraining nämlich wieder „etwas“. Seitdem hat er einen Gang zurückgeschalten, sagt aber: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Mal nicht so schlimm ist. Es wird immer besser.“ Den Plan, bereits am 3. Februar daheim gegen Sturm Graz bereit zu sein, muss der Linzer trotzdem fix verwerfen. Das käme zu früh. Über kurz oder lang will Flo Hart aber wieder da sein und seinen Karriereplan fortsetzen. Dieser war bislang gar nicht alltäglich.

Nach dem Zwangsabstieg seines Stammvereins LASK im Jahr 2012 folgte Hart dem Ruf von Ex-Salzburg-Coach Lars Söndergaard zum dänischen Bundesligisten SönderjyskE, ehe es ihn nach der Rückkehr und einem letztlich unglücklichen Engagement in Grödig kurz vor Transferschluss zum LASK-Rivalen Ried zog.

„Zu Beginn lief es in Grödig gut. Michael Baur wurde dann aber Trainer. Ich habe mit ihm schon als Aktiver zusammengespielt und wir haben uns nie gut verstanden. Im Frühjahr 2015 habe ich nur noch zwei Spiele absolviert, war dann fast vier Monate vereinslos. Das war für meine Karriere ein Dämpfer. Paul Gludovatz, der mich vom Nachwuchs-Nationalteam gekannt hat, holte mich dann Ende August 2015 nach Ried. Ich bin ihm extrem dankbar dafür“, so Hart,

So kam Harts Laufbahn wieder auf Schiene. Im vergangenen Sommer ereilte ihn nach dem Rieder Abstieg schließlich der Ruf aus Mattersburg. Hart zog in die Bundeshauptstadt („Ich bin ein Großstadtmensch“) und pendelt täglich mit der Wiener SVM-Fahrgemeinschaft (Jano, Michi Perlak, Thorsten Mahrer und Manuel Seidl) Richtung Fußballakademie. „Das ist sehr praktisch. Jedes Mal fährt ein anderer – und ich habe mir gleich Freundschaften aufgebaut.“

Zurück zum Karriereplan. Der gilt mittlerweile ausschließlich der aktuellen und maximal noch der kommenden Saison. Bis Sommer 2019 läuft der Vertrag beim SVM, weiter richtet sich der Blick nicht. „Nach so einem Rückschlag fängst du anders zu denken an. Jetzt habe ich gelernt: Es kommt, wie es kommen soll.“

„Mindestens gleich gut wie ein paar vor uns“

Ergo gilt es, sich technisch wieder die nötige Sicherheit und zudem die praxisbezogene Fußball-Fitness zu erarbeiten, um dann wieder in die Startformation zurückzukehren. Dort stand Hart bis zu seiner Verletzung, dementsprechend gut lief es beim Blick zurück auch. „Der Start war super für mich. Ich hatte von Beginn an ein sehr gutes Gefühl.“ Nicht zuletzt deshalb entschied er sich für den SVM, obwohl auch Sturm Graz ein Thema war. „Dort wäre ich ein Backup gewesen. Ich wollte aber spielen.“

Das soll in Mattersburg bald wieder der Fall sein. Im Herbst sah Flo Hart die meisten Partien vor allem von außen. Sein Resümee: „Gegen Ende hat man klar gesehen, dass es wieder bergauf geht. Wir sind um einiges besser als die Vereine hinter uns und mindestens gleich gut wie ein paar Klubs vor uns.“ Schöne Aussichten also für ein erfolgreiches Frühjahr.