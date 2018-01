Mit Riesenschritten kommt der Bundesliga-Startschuss am 3. Februar näher. Für den SV Mattersburg bedeutet das, sich auf niemand Geringeren als Winterkönig Sturm Graz vorzubereiten. Der Tabellenführer ist um 16 Uhr zu Gast im Pappelstadion, wenn im Burgenland die verbleibenden 16 Runden der Meisterschaft eingeläutet werden.

Bis es soweit ist, haben alle Teams noch Zeit, um an der einen oder anderen Schraube zu drehen.

Baumgartner zum Status: „Wir sind im Plan“

Das Gefüge an sich sollte aber schon jetzt passen. Im Fall des SV Mattersburg hatten die Grün-Weißen zehn Tage Zeit, um sich beim Trainingslager in Portugal unter besten Bedingungen und in aller Ruhe vorzubereiten.

Gestern, Dienstag, reiste der Tross von Faro über Lissabon nach Wien retour. Heute, Mittwoch, haben die Spieler frei. Am Donnerstag geht es dann mit dem Training in der Heimat, sprich in der Fußballakademie Burgenland, weiter.

Trainer Gerald Baumgartner sagt über den Status quo vor dem Auftakt: „Wir sind im Plan.“ Spielerisch habe man bei den bisherigen Tests bereits „einiges an Torchancen kreieren“ können. Was jetzt noch fehlt? „Die Spritzigkeit, aber das ist ganz normal.“

Samstag um 15 Uhr in der Fußballakademie

Der letzte Push für schnelle Beine soll in den verbleibenden Tagen erfolgen. Ein finaler Aufschluss auf Wettkampfebene könnte zudem die Meisterschafts-Generalprobe gegen Blau Weiß Linz bieten. Gespielt wird gegen das Schlusslicht der Ersten Liga am Samstag um 15 Uhr in der Akademie. Personell habe das Betreuerteam laut dem Coach freilich schon eine Idee.

„Natürlich haben wir unsere Gedanken, wie wir gegen Sturm Graz spielen wollen.“ Das bleibt vorerst freilich noch intern. Angesehen hat sich Gerald Baumgartner auch den 4:2-Testspielsieg der Grazer gegen den Schweizer Serienmeister FC Basel. „Wir kennen den Gegner und wissen, was auf uns zukommt. Dementsprechend werden wir uns bestmöglich vorbereiten.“

Am Personalsektor muss Florian Hart (Adduktoren) noch kürzertreten, auch Philipp Erhardt (Bänderverletzung) ist erst am Weg retour. Manuel Seidl machte in Portugal einige Tage lang ein Hexenschuss zu schaffen, Stefan „Major“ Maierhofer plagten Rückenprobleme. Cesar Ortiz ist nach seiner Muskelverletzung laut Baumgartner schon „auf einem guten Weg“.

Michi Perlak musste nach einem Foul im Test gegen Aarau und einem Schlag im Oberschenkel-/Beckenbereich die Intensität wieder etwas rausnehmen. Baumgartner: „Wir hoffen, dass einige Angeschlagene rasch zurückkehren.“