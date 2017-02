BVZ: Das Trainingslager in Portugal diente dem Feinschliff. Klappen die Abläufe schon annähernd perfekt?

Baumgartner: Noch sind wir im Entwicklungsstadium. Wir sind dem Plan nicht voraus, aber auch nicht hinten nach. So gesehen machen wir einiges schon richtig.

Was konkret?

Etwa wie wir gegen den Ball arbeiten und nach Ballverlust schnell umschalten. Auch beim Spielaufbau und dem Kreieren von Torchancen sind wir auf Kurs.

Auf Kurs Richtung 11. Februar, dem Auftakt daheim gegen Sturm Graz?

Ja. Wir wollten körperlich fitter und läuferisch besser werden – und unser Spielkonzept in die Mannschaft installieren.

„Wollen wieder eine richtige Heimstärke aufbauen“

Wird Ihre Handschrift als Neo-Trainer des SV Mattersburg schon gegen Sturm erkennbar sein?

Das hängt natürlich auch davon ab, wie der Spielverlauf sein wird. Grundsätzlich wollen wir kompakt stehen und hinten wenig zulassen. Andererseits wollen wir aber auch das Spiel in die Hand nehmen und zu Hause wieder eine richtige Heimstärke aufbauen. Auswärts hat Mattersburg in der Vergangenheit sehr wenige Punkte gemacht. Wir wollen hier das eine oder andere Spiel gewinnen.

Das sind zahlreiche gute Vorsätze.

Wir arbeiten daran täglich. Es ist nicht so, dass wir uns zurücklehnen und warten, bis der 11. Februar kommt. Man sieht auch Fortschritte und die Mannschaft zieht voll mit. Das ist das Wichtigste daran.

Sie haben die nötige Kompaktheit in der Defensive angesprochen. Demnach wird eher ein 1:0 als ein 4:3 angepeilt.

Grundsätzlich ist es in unserer Situation egal, wie wir gewinnen. Aber natürlich wollen wir weniger Chancen zulassen. Bei dem einen oder anderen Test hat man gesehen, dass wir noch individuelle Fehler machen und so Gegentreffer ermöglichen. Es ärgert mich sehr, wenn wir uns die Tore selbst schießen. Das wird auch knallhart angesprochen, aber danach muss wieder Ruhe sein. Wenn ich merke, die Mannschaft arbeitet daran und ärgert sich selbst am meisten, dann ist das für mich erledigt.

„Wir reden viel mit den Spielern“

Kann ein funktionierendes Team als Ganzes besagte Individualfehler überhaupt vermeiden?

Ja. Man versucht vom Start weg konsequent jede Einheit an die Sache heranzugehen, etwa beim Taktiktraining, das ja nur mit einem halbaktiven Gegner oder auch ohne aktiven Gegner passiert. Hier kann man aber schon Selbstvertrauen aufbauen. Mir war von Start weg wichtig, dass wir die Vorbereitungsspiele sehr konsequent angehen. Es heißt zwar, dass es nichts zu bedeuten hat, wenn man Tests gewinnt, aber man kann sich mit jedem Sieg Selbstvertrauen holen. Das ist in unserer momentanen Phase sehr wichtig. Spiele, die wir zu Null gewinnen, sind auch noch ein großes Plus für unsere Defensivleistung.

Mattersburg hat nach 20 von 36 Spieltagen 14 Punkte, liegt vier Zähler hinter dem Vorletzten St. Pölten zurück. Ist es Ihnen bislang gelungen, die aktuelle Lage so gut es geht auszublenden?

Ich gehe unbeschwert und wertfrei an die Sache heran. Mir hat ja keiner was getan, ich habe auch noch nichts verbockt. Wir wollen der Mannschaft Selbstvertrauen geben, reden viel mit den Spielern, geben ihnen mit der Kommunikation Vorgaben und Vertrauen. Das wird dann belohnt, wenn man Spiele gewinnt – so wird das Vertrauen langsam gehoben.

Sie sprechen bei „Wir“ vom Betreuerstab. Dieser wurde erweitert – neben Co-Trainer Kurt Russ und Tormanntrainer Thomas Borenitsch wurde mit Martin Baier ein Individualtrainer installiert. Daneben ist mit Michael Karner auch ein neuer Physiotherapeut bei den Profis aktiv.

Im Moment ist alles positiv, wir können sehr professionell arbeiten. Ich bin sehr froh, dass wir den Kurt Russ nach wie vor an Bord haben. Er kennt die Mannschaft schon, versteht vom Fußball sehr viel und ist mir seit Beginn eine sehr große Hilfe. Mit Martin Baier haben wir einen echten Sportwissenschaftler dazubekommen, der vorbeugend bei jedem Aufwärmen so arbeitet, dass die Jungs stabiler bleiben für die große Aufgabe.

Der Druck wird dann am 11. Februar ungleich größer sein, als jetzt in der Vorbereitung.

Da zählt es auch, wir spielen dann gegen eine sehr gute Mannschaft. Wichtig wird sein, dass die Jungs zusammenstehen, ein Riesenteamgeist vorhanden ist und sie bereit sind, körperlich, taktisch und mental die Aufgabe so anzugehen, dass wir am Ende in der Liga bleiben.

Der Auftakt gegen Sturm mag wichtig sein wird: Hat die Partie aber schon Endspielcharakter?

Nein. Wir wollen sie einfach gewinnen, dafür legen wir alles in die Waagschale. Das erste Ziel in den verbleibenden Runden ist, dass wir so schnell wie möglich einen vor uns in der Tabelle stehenden Konkurrenten überholen. Das wollen wir dann bis zum Schluss nicht mehr hergeben.

Aktuell gibt es viele neue Impulse, es herrscht Aufbruchstimmung. Wie groß ist die Gefahr, dass im Falle eines negativen Auftakts rasch wieder die totale Ernüchterung einkehrt?

Natürlich wissen wir, dass das Kartenhaus, auf dem wir stehen, auch wackelig sein kann. Erst wenn du in der Meisterschaft gewinnst, hast du auch das große Selbstvertrauen. Jetzt gilt es, Vertrauen aufzubauen. Das Alte ist abgehakt – wir haben versucht, die Reset-Taste zu drücken. Bis zum Start wollen wir die Mannschaft mental so vorbereiten, dass uns etwa ein schnelles Gegentor nicht gleich aus der Bahn wirft.

„Mehr Konkurrenz wird die Mannschaft vorantreiben“

Wie zufrieden sind Sie mit den drei Neuzugängen. Stichwort Stefan „Major“ Maierhofer.

Major hat uns im Training und bei den ersten Tests überzeugt. Wir wollten einen Spieler mit Persönlichkeit, der die Mannschaft auch führen kann und einen extremen Siegeswillen hat. Er braucht natürlich noch seine Zeit, bis er hundertprozentig matchfit ist, aber die werden wir ihm geben.

Stichwort David Atanga?

Er passt auf der Außenbahn hundertprozentig in unser Anforderungsprofil. Dass es David geworden ist, hatte auch mit meinen Kontakten zu Red Bull zu tun. Die Salzburger wollten, dass er einen Trainer bekommt, den sie kennen, und dass er in der Österreichischen Bundesliga spielt. Atanga ist ein Rohdiamant, jetzt muss er den nächsten Schritt setzen.

Stichwort Cesar Ortiz?

Er war deshalb ein Wunschkandidat, da wir mit Nedeljko Malic und Lukas Rath nur zwei ganz fitte Innenverteidiger haben. Thorsten Mahrer ist ein sehr guter und intelligenter Spieler, hat aber immer noch mit seinem Knie Probleme. Ortiz hat Persönlichkeit, kann die Hintermannschaft gut steuern und ist sich selbst für Zweikämpfe nicht zu schade.

Nominell zählt der Profikader derzeit 30 Spieler. Zu viel?

Einige Spieler haben noch Problemchen mit alten Verletzungen, andere sind noch nicht ausreichend fit. Trotzdem wird mehr Konkurrenz auf den Positionen die Mannschaft vorantreiben. Das ist ein Riesenvorteil. Der Kampf ums Leiberl soll aber auch die nötige Sicherheit geben, falls einmal einer gesperrt ist oder ausfällt, dass man gute Akteure in der Hinterhand hat.

Wie haben Sie Ihren Start beim SV Mattersburg erlebt?

Man hat mich hier sehr gut aufgenommen, das erleichtert die Zusammenarbeit natürlich enorm. Ich selbst bin sehr organisiert und ein freundlicher Mensch – vom Start weg war das alles kompatibel. Ein Danke geht auch an Präsident Martin Pucher für das tolle Trainingslager und die Verpflichtung der Neuzugänge – ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen.