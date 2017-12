In seiner Altersklasse ist der Eisenstädter Michael Frank — österreichweit — eine Klasse für sich. Da holte sich das 15-jährige Talent in diesem Jahr auch den Titel bei den Österreichischen Meisterschaften.

Auf der ITF-Turnierserie macht Frank ebenfalls bereits gute Figur, wo er seine teils drei bis vier Jahre älteren Gegner mehr als fordert. Dabei sammelte er bereits 500 Punkte für die Weltrangliste.

Der ÖTV honorierte kürzlich seine starken Leistungen mit einer ganz besonderen Nominierung. Als einer von zwei Kooperationsspielern setzt der heimische Verband auf das burgenländische Ausnahme-Talent.

Im Fokus steht dabei die Junior Grand Slam-Serie – sprich die größten vier Turniere (Australien Open, French Open, Wimbledon und US Open) im Tennissport auf Nachwuchs-Ebene. „Das ist natürlich ein großes Ziel, dort dabei zu sein“, meint Michael Frank, der dafür hart trainiert.

In einer Klasse mit Lena Grabowski

Seitdem er 13 ist, besucht er die Liese Prokop-Schule in der Südstadt (dort ist er übrigens mit der Parndorfer Schwimm-Hoffnung Lena Grabowski in einer Klasse), wo er meist schon am Vormittag die erste Trainingseinheit absolviert. Nach der Schule folgt am Nachmittag eine weitere. Am Wochenende ist Frank dann regelmäßig bei Turnieren aktiv, zuletzt – die BVZ berichtete – in Israel.

Das Programm ist also dicht. Muss es auch sein, denn das Fernziel ist klar: Fuß fassen auf der Profi-Tour. Zeit zum Verschnaufen bleibt da nicht viel. „Zu Weihnachten gibt es aber schon ein paar Tage Pause“, verrät Vater Christian Frank, fügt aber an: „Trainiert wird dann wieder relativ bald, weil im Jänner die nächsten Turniere folgen.“

Zu Beginn des neuen Jahres reist Frank nach Belgrad, danach gibt es einen Stopp bei einem ITF-Turnier in Oberpullendorf, ehe im Frühling die großen Höhepunkte warten: Neben den geplanten Turnieren in Lyon und Mailand eben auch das Junior Grand Slam-Event in Paris, wo Frank dann auch unter den Besten der Welt in seiner Altersklasse eine gute Figur abgeben will.