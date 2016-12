Spanisches Duo: Fran Sanchez (l.) und Jano waren am Samstag in vertauschten Rollen. Jano stand erstmals in dieser Saison nicht in der Startformation, sondern wurde eingetauscht. Kaderspieler Fran wiederum spielte diesmal von Beginn weg und traf zur 1:0-Führung gegen die Admira.

| Martin Ivansich