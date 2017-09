Die 0:5-Heimpleite gegen die Admira muss den Burgenländern zu denken geben – mit solchen Leistungen wird auch künftig nicht viel zu holen sein. Damit bleibt der SVM auch in der Tabelle nur Vorletzter. Kleiner Trost am Rande: Wenigstens kam Schlusslicht St. Pölten durch die 1:2-Niederlage gegen Altach nicht näher heran.

MATTERSBURG – ADMIRA 0:5. Das Spiel lief vom Verlauf her wie auf einer schiefen Ebene gegen die Burgenländer. Bereits nach wenigen Sekunden fand Andreas Gruber die Chance auf die Führung vor, knallte aber aus aussichtsreicher Position über das Tor. Bereits in der fünften Minute fiel stattdessen das 0:1, erhielten sämtliche guten Vorsätze der SVM-Profis einen Dämpfer. Ein leicht abgefälschter Schuss von Dominik Starkl senkte sich unhaltbar über Goalie Markus Kuster ins lange hohe Eck. Davor reklamierten die Gastgeber, weil ein Abseitspfiff von den Admiranern knapp zehn Meter zu weit vorne ausgeführt worden war. Trotzdem: Über das zu passive Defensivverhalten vor dem Abschluss wird (wie über einige weitere Mängel an diesem Abend) zu reden sein – die SVM-Verteidigung hätte es ja auch unterbinden können, dass Starkl frei zum Schuss kommt. Hättiwari.

Fakt ist, dass Mattersburg vorne die sich bietenden Gelegenheiten nicht nutzen konnte – etwa, als Andreas Gruber freigespielt wurde und vor dem anbrausenden Admira-Schlussmann Andreas Leitner zum Ball kam, ihn allerdings leichtfertig wieder verlor. Ein Weitschuss von Flo Hart ging zudem knapp am Gehäuse vorbei.

Fakt ist auf der anderen Seite, dass die Admira hocheffizient agierte. Eine Chance ließen die Südstädter noch aus, als Lukas Grozurek eine Vorlage von der Torlinie aus über Kuster brachte, aber Hart noch zum Corner klären konnte. Dann aber schlugen sie vor der Pause zweimal eiskalt zu. In Minute 44 schloss Thomas Ebner eine Vorlage von Markus Lackner per Volley ins lange Eck ab, nur kurze Zeit später war es Christoph Knasmüllner, der eine schnelle Aktion über Grozurek und Starkl zum 0:3 im Netz versenkte.

Ampelkarte und zwei weitere Tore verdunkelten den Abend

Wer dachte, dass sich die Burgenländer nach Wiederbeginn aufbäumen würden, wurde rasch eines Besseren belehrt. Denn bevor der SVM jegliche Aufholjagd starten konnte, wurde Grün-Weiß bereits der Zahn gezogen. Ein Kontertreffer sorgte nach 52 Minuten für die Entscheidung, und als nach einer knappen Stunde auch noch Stefan „Major“ Maierhofer die Ampelkarte sah, ging es lediglich noch um Schadensbegrenzung.

Ein Kopftor von Markus Wostry in der Schlussminute machte die ohnehin schon deftige Niederlage mit dem 0:5 noch bitterer, in der 95. Minute verhinderte dann die Innenstange wenigstens das 0:6.

Fazit: Eine verdiente Niederlage, die am kommenden Sonntag dringend eine entsprechende Reaktion benötigt. Nur ist da Meister Salzburg zu Gast, die Aufgabe wird also dementsprechend schwer.

Meinungen zum Spiel

SVM-Trainer Gerald Baumgartner: „Die Admira hat alles ausgenutzt, was wir falsch gemacht haben. Die Innenverteidigung mit Malic und Erhardt habe ich so zusammengestellt, das hat nicht gepasst und war somit mein Fehler. Letztlich haben uns die zwei Tore vor der Halbzeit auf die Verliererstraße gebracht, die Niederlage war hochverdient. Wir schießen zu wenig Tore und machen in der Defensive schwere Fehler. Daran müssen wir jetzt dringend arbeiten.“

Admira-Trainer Damir Buric: „Das war ein gutes Spiel meiner Mannschaft, wir haben sehr viele Schwerpunkte umgesetzt, der Matchplan ist zu 100 Prozent aufgegangen. Glückwunsch an mein Team.“

STATISTIK

MATTERSBURG - ADMIRA 0:5 (0:3).- Torfolge: 0:1 (5.) Starkl, 0:2 (44.) Ebner, 0:3 (45.) Knasmüllner, 0:4 (52.) Grozurek, 0:5 (90.) Wostry.

Gelb/Rot: Maierhofer (59., Foul).

Gelb: Maierhofer (8., Unsportlichkeit); Sax (20., Foul), Wostry (38., Foul), Toth (51., Kritik).

SR: Jäger.- Pappelstadion, 2.200.

Mattersburg: Kuster; Hart, Malic (54. Mahrer), Erhardt, Rath; Jano, Sittsam (50. Bürger); Okugawa, Perlak (68. Prevljak), Gruber; Maierhofer.

Admira: Leitner; Zwierschitz, Wostry, Strauss, Ebner; Lackner, Toth (62. Maier); Sax (69. Kalajdzic), Knasmüllner, Starkl (82. Posch); Grozurek.