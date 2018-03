MATTERSBURG - ADMIRA, SAMSTAG, 18.30 UHR.

Salzburg und Admira haben eines gemeinsam. Beide Klubs können gegen den SV Mattersburg in dieser Saison noch auf eine blütenweiße Weste zurückgreifen. Das ist nicht selbstverständlich, haben die Burgenländer die Liga zuletzt doch ordentlich aufgemischt und fleißig gepunktet.

Gegen Meister Salzburg (1:2 daheim, 0:2 auswärts) gelang ebenso noch kein Punkt wie gegen die Südstädter. Der feine Unterschied: Die Admira liegt viel mehr in der Reichweite des SVM, ergo wurmen die beiden Pleiten der aktuellen Saison kräftig. Also soll die Admira rasch auf die Liste jener Teams, gegen die der SV Mattersburg punkten konnte.

Ein 0:2 auswärts und ein 0:5-Debakel im heimischen Pappelstadion am 9. September – ja, das passierte tatsächlich alles in der mittlerweile so erfolgreichen Saison 2017/2018 – schreien geradezu nach sportlicher Revanche. Trainer Gerald Baumgartner: „Wir haben zweimal eine draufbekommen und wollen es diesmal weit besser machen.“

Vor dem Anpfiff gibt es einige Komplimente

Dass die Niederösterreicher mit 40 Punkten und Rang drei noch mehr in aller Munde sind als die Grün-Weißen mit ihrer Serie von sieben ungeschlagenen Spielen in Folge, ist Grund genug für jede Menge Respekt, die der Chefcoach der Admira zollt: „Die hat eine fantastische Saison und ist überaus spielstark. Man muss dieser Mannschaft einfach ein großes Kompliment aussprechen.“ Trotzdem will Baumgartner am Platz wieder jene Augenhöhe zurückhaben, auf der er beide Vereine generell sieht. „Wir haben etwas gutzumachen und wollen alles geben. Ich erwarte ein enges Match.“

Zuletzt riss in Altach zwar die Serie von vier Siegen in Folge, dafür sind die Burgenländer wie beschrieben schon das siebente Spiel en suite ungeschlagen. Das soll klarerweise auch nach dem Samstagabend so bleiben. Personell steht Smail Prevljak nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung. Regisseur Jano biss nach seiner ausgekegelten Schulter gegen die Austria schon in Altach wieder die Zähne zusammen. Mario Grgic fällt nach einem im Training erlittenen Kreuzbandriss für lange Zeit aus.