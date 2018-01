Trainer Gerald Baumgartner hat mit seiner Mannschaft das erste Testspiel des Trainingscamps gegen Ulsan Hyundai aus Südkorea (mit dem Ex-Austrianer Richi Windbichler) hinter sich gebracht.

Das Spiel endete 2:2, Stefan Maierhofer und Michi Perlak waren die Mattersburger Torschützen. Davor stand am Vormittag noch eine lockere Einheit am Programm, auch am Montag wurde natürlich am Platz gearbeitet, ehe am Nachmittag aktive Regeneration am Programm gestanden war.