Am 12. März 2016 setzten sich die Burgenländer in Grödig mit 1:0 durch, am 11. März 2017 folgte nun ein 0:3 in Altach. Dazwischen verlor Grün-Weiß oder remisierte maximal.

Wie auch immer: Mit der Niederlage im Ländle steht das Team von Gerald Baumgartner im Bundesliga-Abstiegskampf weiterhin auf dem neunten Platz, durch das Rieder 0:1 in St. Pölten blieb aber zumindest der Drei-Punkte-Vorsprung auf das Schlusslicht gleich.

ALTACH – MATTERSBURG 3:0. Die Burgenländer traten im Vergleich zum 1:0-Heimsieg gegen St. Pölten - wenig überraschend – auf drei Positionen verändert auf. Statt der gelbgesperrten Profis Alois Höller und Lukas Rath rutschten Patrick Farkas rechts und Vitaljis Maksimenko links in die Viererkette der Startformation. Patrick Bürger ersetzte Stefan Maierhofer nach dessen Jochbeinbruch gegen die Niederösterreicher.

Was auch immer Grün-Weiß vom Konzept her vorgehabt hatte: Es ging vorerst schief. Denn dass die Vorarlberger nach 16 Minuten 2:0 in Führung liegen würden, stand fix nicht am SVM-Plan. Bereits nach fünf Minuten war es Johannes Aigner, der eine Flanke gegen die Laufrichtung von Mattersburg-Schlussmann Markus Kuster per Kopf im langen Eck versenkte. Und in Minute 16 überlistete Emanuel Sakic den SVM-Goalie mit einem leicht abgefälschten Schuss, nachdem David Atanga den Ball verloren hatte.

Dass die Partie nicht noch vor dem Wechsel richtig spannend wurde, hatte die Mannschaft von Gerald Baumgartner selbst zu verantworten. Denn Thorsten Röcher bugsierte das Runde nach einer Flanke von Michi Perlak per Kopf aus kurzer Distanz ans Lattenkreuz, wenig später vergab Jano nach Ortiz-Vorlage und missglückten Zech-Kopfball, als er den Ball am langen Eck vorbeischob. Das alles passierte innerhalb der letzten fünf Minuten vor dem Pausenpfiff.

Rasche Entscheidung kurz nach dem Seitenwechsel

Dass das Match für die Gastgeber zu allem Überdruss auch noch viel zu rasch entschieden war, dafür sorgte eine Szene bald nach Seitenwechsel. In der 54. Minute brachte Hannes Aigner Moumi Ngamaleu nach einem Einwurf mit einer hohen Vorlage ins Spiel, dieser überhob Kuster zum 3:0. Damit waren die Hoffnungen der Burgenländer auf einen Punktegewinn im Keim erstickt. Zwar bemühte sich Grün-Weiß, mehr als Schadensbegrenzung war an diesem Tag aber nicht drin. Denn für eine potenzielle Aufholjagd kam nach dem dritten Tor offensiv einfach zu wenig.

Nach dem 0:3 in Altach muss sich der SV Mattersburg am kommenden Samstag (16 Uhr) erneut auswärts behaupten, dann geht es im Allianz-Stadion gegen Rapid zur Sache.

STATISTIK

ALTACH - MATTERSBURG 3:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (5.) Aigner, 2:0 (16.) Sakic, 3:0 (54.) Ngamaleu.

Gelb: Luxbacher (29., Foul), Salomon (82., Foul); Jano (61., Foul), Maksimenko (78., Foul).

SR: Drachta.- Cashpoint-Arena, 5.300.

Altach: Kobras; Zech, Janeczek, Zwischenbrugger; Jäger; Sakic, Salomon, Luxbacher (70. Müller), Schreiner; Ngamaleu, Aigner (74. Zivotic).

Mattersburg: Kuster; Farkas, Malic (58. Mahrer), Ortiz, Maksimenko; Erhardt, Jano; Röcher, Perlak (71. Pink), Atanga (46. Fran Sanchez); Bürger.

STIMME

Mattersburg-Goalie Markus Kuster: „Altach ist hinten gut gestanden und hat die Tore gemacht. Wir hatten vor der Pause zwei hundertprozentige Chancen – wenn wir die machen, schaut es anders aus. Trotzdem schauen wir nicht nach hinten, sondern nach vorne.“

Altach-Trainer Martin Scherb: „Die Erleichterung ist sehr groß. Es war nicht alles ganz so toll, wir hatten auch kurz vor der Pause Glück. Der Spielverlauf war ideal für uns und wir haben das toll zu Ende gespielt.“

Mattersburg-Trainer Gerald Baumgartner: „Altach hat es mit dem System, mit zehn Leuten drinzustehen und dann rauszukontern, etwas leichter gegen uns gehabt. Wir haben bis zum Schluss probiert, hatten einen Stangenschuss und eine 1000-prozenzige Torchance vor der Pause. Hinten haben wir aber Fehler gemacht, vorne die Tore nicht geschossen, von daher war es eine verdiente Auswärtsniederlage. Aus dem Spiel heraus haben wir es nicht so schlecht gemacht, aber wir haben offensiv die letzte Konsequenz vermissen lassen.“