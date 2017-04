STURM GRAZ – MATTERSBURG 0:2. Ilco Naumoski schoss den SVM am 13. Mai 2006 zum 1:0-Sieg in Liebenau, seitdem konnten die Burgenländer dort nicht mehr gewinnen. Andererseits war Mattersburg seit fünf Spielen in Graz unbesiegt, auch kein schlechtes Omen also. Nach fünf Remis gelang nun auch ein Dreier, übrigens der zweite Auswärtssieg in Folge.

Naumoski ist beim SVM längst wieder Geschichte, nun sind andere Akteure am Zug. David Atanga etwa, der die Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner in der 18. Minute nach einem schnörkellos vorgetragenem Gegenstoß (Ballgewinn, Florian Templ auf Stefan Maierhofer, der auf Atanga) mit einem trockenen Schuss ins lange Eck in Führung brachte.

Jener Atanga hätte wenig später auch nach einer langen Vorlage von Thorsten Röcher das 0:2 gemacht, allerdings entschied Referee Dominik Ouschan nach einem Laufduell mit Gegenspieler Christian Schulz auf Foul – eine Entscheidung, bei der sich die Geister schieden.

Sei’s drum. Letztlich sollte diese Szene ohnehin nicht mehr entscheidend sein, da Sturm Graz trotz einer spielerisch besseren Leistung nach der Pause der Ausgleich nicht mehr gelang. Im Gegenteil: Patrick Bürger schloss eine tolle Einzelleistung inklusive Top-Vorlage von Thorsten Röcher kurz vor Schluss zum 2:0-Siegestreffer ab.

Davor hatten die Grün-Weißen zu wackeln begonnen, da sie sich nur noch auf das Verteidigen konzentrierten und nicht mehr genug für Entlastung sorgen konnten, aber sie überstanden die heikle Phase.

Unterm Strich auch deshalb ein nicht unverdienter Sieg, da der SVM speziell in Halbzeit eins das deutlich bessere und zielstrebigere Team war.

Weiter geht es nun am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel beim WAC.