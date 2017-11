Die Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner drehte dabei auswärts bei der Austria einen 0:1-Pausenrückstand und setzte sich noch mit 3:1 durch. Ausgerechnet übrigens bei den Violetten, gegen die der SVM in den letzten 14 Spielen nicht gewinnen konnte, 13 Mal setzte es Niederlagen.

Diese Negativserie endete diesmal, womit man auch Richtung Schlusslicht SKN St. Pölten ein deutliches Zeichen setzte und nun wieder etwas mehr nach vorne in der Tabelle blicken darf.

Aggressive Mattersburger zu Beginn

Dass sich die Austria in Zeiten wie diesen rein sportlich auswärts wohler als daheim fühlt, haben die Wiener am Donnerstag im Zuge des gefeierten 4:1-Sieges in der Europa League in Rijeka bewiesen. Der Liga-Alltag am Sonntag hieß aber Mattersburg, Schauplatz war das Happelstadion und der violette Auftrag war, das Spiel zu machen und einen Heimerfolg zu fixieren.

Faktoren, die die Burgenländer vorerst zu ihren Gunsten nutzen konnten. Denn die Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner versteckte sich nicht, attackierte vor allem zu Beginn der Partie früh und störte die Violetten so im Aufbau. Bezeichnend, dass die Austria da zweimal im Gegenstoß gefährlich wurde, die zur Verfügung stehenden Räume aber nicht effektiv nutzen konnte.

Mit Fortdauer der Partie wurden die Heimischen dann aber auch optisch besser. Trotzdem war Mattersburg der Führung plötzlich ganz nah, als Philipp Erhardt auf Markus Pink (er rutschte gemeinsam mit Stefan Maierhofer in die Startformation) durchsteckte, Mohammed Kadiri aber noch in den Corner klären konnte. Bei der anschließenden Ecke zog Pink dann mit links aus rund 25 Metern ab, Goalie Patrick Pentz wehrte nur kurz ab, Maierhofer verwertete den Abpraller. Referee Sebastian Gishamer entschied auf Abseits – tatsächlich war nur Alois Höller (der nicht eingriff) klar vorne, der „Major“ nicht.

Auf der Gegenseite bauten die Wiener in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit dann mehr Druck auf, eine abgerissene Flanke von Petar Gluhakovic wurde von Goalie Markus Kuster über die Latte befördert. In Minute 43 klopfte Kapitän Raphael Holzhauser noch deutlicher an, als er einen Direktcorner (Kevin Friesenbichler war mit dem Kopf vielleicht noch einen Hauch zur Stelle) an die Stange des kurzen Ecks setzte. Und in der zweiten Minute der Nachspielzeit war es tatsächlich noch soweit: Freistoß Holzhauser, der überiss die Situation und brachte das Leder rasch in Bewegung, Friesenbichler lief sich frei und setzte den Ball per Kopf unbedrängt an Kuster vorbei ins kurze Eck – es war das 1:0 mit dem Pausenpfiff.

Perfekte Antworten nach der Pause

Ein Tor zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt – und doch sollten die Burgenländer an diesem Tag die perfekten Antworten parat haben. Minute 53: Mattersburg attackiert die zu passiv agierende Austria-Hintermannschaft, Ballgewinn durch Michi Perlak, Markus Pink geht in den Strafraum, bedient Perlak, der zum 1:1 ins lange Eck trifft.

In der Folge baute dann zwar wieder die Austria eine durchaus klare spielerische Feldüberlegenheit auf, ohne jedoch die zwingenden Möglichkeiten zu kreieren und einzunetzen. Beispiele: Bei einem Freistoß von Holzhauser wurde es einmal gefährlich, ein anderes Mal rettete Markus Kuster vor Felipe Pires.

An diesem Tag jedoch wurde der SVM noch konkret, und wie. Zwei Wechselspieler sollten die Partie zugunsten von Grün-Weiß entscheiden. Erst setzte sich Masaya Okugawa über rechts durch, übersah erst zwei Mitspieler in der Mitte, tänzelte sich aber durch und verwertete ins lange Eck zum 1:2. Da waren 79 Minuten gespielt. Nur zwei Minuten später bildete sich erneut eine Mattersburger Jubeltraube, als Smail Prevljak einen Freistoß zum 1:3 versenkte. Es sollte die Entscheidung sein, die Austria konnte nicht mehr zusetzen. Kuster parierte am Schluss noch einen Alhassan-Schuss, danach beendete Gishamer die Partie.

Stimmen zum Spiel

Sportlicher Leiter Franz Lederer: „Endlich ist das Pendel einmal auf unsere Seite ausgeschlagen. Die Mannschaft hat sich das verdient.“

SVM-Trainer Gerald Baumgartner: „Wir sind sehr froh, heute auswärts drei Punkte gemacht zu haben. Phasenweise haben wir sehr gut gespielt. In den Phasen, in denen wir die Räume nicht eng genug gemacht haben, hat man gesehen, wie spielstark die Austria ist. Wir haben unseren Matchplan mit unseren Mitteln durchgesetzt, drei wunderschöne Tore geschossen und nicht unverdient gewonnen.“

Austria-Trainer Thorsten Fink: „Gratulation an Mattersburg, die das Spiel verdient gewonnen haben. Wir müssen schauen, dass wir uns die nächsten zwei Wochen ausruhen und eine Serie starten.“

Statistik

AUSTRIA - MATTERSBURG 1:3 (1:0).- Torfolge: 1:0 (45+2) Friesenbichler, 1:1 (53.) Perlak, 1:2 (79.) Okugawa, 1:3 (81.) Prevljak).

Gelb: Alhassan (76., Foul), Tajouri (78., Foul), Gluhakovic (84., Foul); Prevljak (60., Foul).

SR: Gishamer.- Happelstadion, 5.892.

Austria: Pentz; Gluhakovic, Kadiri, Westermann, Salamon (46. Pejic); Serbest, Holzhauser (80. Monschein); Tajouri, Prokop (62. Alhassan), Pires; Friesenbichler.

Mattersburg: Kuster; Höller, Malic, Mahrer, Rath; Erhardt, Jano; Pink (76. Okugawa), Perlak, Renner (26. Gruber); Maierhofer (46. Prevljak).