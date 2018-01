Das SVM-Trainingslager in Bildern.

Am Samstagabend kam der Tross von Bundesligist SV Mattersburg an der portugiesischen Algarve an, um sich im Zuge des Trainingslagers bis 23. Jänner im Südwesten Europas vorzubereiten. Trainer Gerald Baumgartner bat seine Mannschaft am ersten Tag zweimal auf den Platz, vor dem Vormittagstraining galt es noch, die eine oder andere Testung im Fitnessraum des Hotels Monte da Quinta zu absolvieren. Sehen Sie einige Impressionen des Tags – viel Spaß beim Durchklicken!

