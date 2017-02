Der SV Mattersburg bewies, was gehen kann – und setzte sich nach dem 1:0 daheim gegen Sturm Graz beim zweiten Spiel im Pappelstadion gegen den WAC ebenfalls durch. Das 2:1 bedeutet sechs Punkte aus zwei Partien – und zumindest bis zum Spiel der SV Ried gegen Meister Salzburg am Sonntag die Abgabe der Roten Laterne.

Link zur Tabelle der Tipico Bundesliga

MATTERSBURG – WAC 2:1. Thorsten Röcher mit einem schön gezirkelten Schuss ins lange Eck vor der Pause sowie Stefan Maierhofer mit einem souveränen Kopfballabschluss nach Flanke von Alois Höller nach dem Wechsel sorgten für den zweiten Dreier der Burgenländer im zweiten Spiel des Jahres 2017.

Die Grün-Weißen trafen allerdings auf einen höchst unangenehmen Gegner. Der WAC schaffte nach dem raschen 1:0 von Röcher durch Neuzugang Orgill nicht nur den raschen Ausgleich, sondern fand nach der Pause bis zum 2:1 ebenfalls die eine oder andere gute Gelegenheit vor. Am Ende zeigten sich die Profis von Coach Gerald Baumgartner aber trotzdem zielstrebiger und vor allem kaltschnäuziger – Beispiel Stefan „Major“ Maierhofer, der im Fünfer per Kopf abschloss und dabei einmal mehr seine Stärke ausspielte. Nach der neuerlichen Führung ging wieder ein Ruck durch die Mannschaft, die durch Thorsten Röcher oder David Atanga die vorzeitige Entscheidung verpasste, den Sieg letztlich aber doch cool über die Runden bringen konnte.

STIMMEN

Goalie Markus Kuster: „Besser geht es nicht. Jetzt haben wir wieder das Selbstvertrauen und bringen solche Partien auch drüber.“

Torschütze Thorsten Röcher: „Das Auftreten der Mannschaft war wieder sehr gut. Jeder kämpft für den anderen – das sieht man.“

Torschütze Stefan Maierhofer: „Wir sind eine Einheit, eine geile Truppe – und haben uns in der Pause entsprechend eingeschworen. Am Ende hat es wieder geklappt.“

SVM-Trainer Gerald Baumgartner: „Die drei Punkte sind Goldes wert. Wir hätten das eine oder andere Tor mehr machen können, auch die Kontersituationen hätten wir besser fertigspielen können. Man hat gesehen, dass der WAC zu Recht einiges vor uns gelegen hat, gleichzeitig hat die Mannschaft die Euphorie, die Leidenschaft und die Aufbruchsstimmung bestätigt.“

WAC-Trainer Heimo Pfeifenberger: „Das war eine sehr intensive und rassige Partie, in der wir nach dem Rückstand sehr schnell zurückgekommen sind. Danach war es auf des Messers Schneide. Letztlich hat das Maierhofer-Tor das Spiel entschieden, wir haben davor durch Prosenik die große Chance vergeben und den Matchball am Fuß gehabt. So war Mattersburg am Ende der verdienter Sieger.“

STATISTIK

MATTERSBURG – WAC 2:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (9.) Röcher, 1:1 (14.) Orgill, 2:1 (61.) Maierhofer.

SR: Heiss.- Pappelstadion, 2.200.

Gelb: Höller (36., Kritik), Maierhofer (59., Foul), Jano (85., Unsportlichkeit); Rnic (38., Foul), Klem (89., Unsportlichkeit).

SVM: Kuster; Höller, Malic, Rath, Novak; Erhardt, Jano; Röcher, Perlak (91. Ertlthaler), Atanga (86. Fran Sanchez); Maierhofer (73. Bürger).

WAC: Kofler; Standfest, Sollbauer, Rnic, Klem; Zündel, Leitgeb, Tschernegg (84. Sanogo), Nutz; Orgill, Prosenik (68. Topcagic).