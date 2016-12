Endlich! Der SV Mattersburg freute sich gegen die Admira beim 2:0 nicht nur über die so wichtigen drei Punkte, sondern spielte auch erstmals in dieser Saison zu Null.

Nach dem 2:0 haben die Burgenländer auch vorerst die Rote Laterne abgegeben – Konkurrent St. Pölten muss gegen die Austria nachlegen.

MATTERSBURG – ADMIRA 2:0. Trainer Ivo Vastic ließ erstmals in dieser Saison Regisseur Jano draußen, Sven Sprangler war nach seiner Ampelkarte in Ried gesperrt. Das zentrale Duo im Mittelfeld bildeten diesmal Philipp Erhardt und Mike Novak. Kapitän Patrick Farkas nahm nach überstandener Krankheit zu Beginn nur auf der Bank Platz Ersatz. Der in Ried gelbgesperrte Alois Höller kam rechts in der Viererkette zum Zug, Fran Sanchez rückte statt Barnabas Varga in die Mannschaft und wurde links im Mittelfeld postiert. Ganz vorne durfte Flo Templ neben Patrick Bürger ans Werk.

Trotz der Umstellungen nach der unnötigen 1:2-Niederlage in Ried waren die Gäste aus der Südstadt zu Beginn gefährlicher. Maximilian Sax setzte einen Kopfball knapp neben das Tor und einen geschlenzten Ball hauchdünn am langen Eck vorbei, Christoph Knasmüllner prüfte SVM-Tormann Markus Kuster mit einem Volleyschuss.

Erste Top-Chance des SVM gleich mit der Führung belohnt

Mattersburg wurde einmal durch einen Kopfball von Patrick Bürger gefährlich, die erste echte Top-Chance brachte den Burgenländern dann auch prompt die Führung ein. 24. Minute: Ein hoher Ball landet über Alois Höller und Patrick Bürger im Admira-Strafraum, wo Stephan Zwierschitz wegrutscht und sich Fran keine Blöße gibt – trockener Schuss mit links ins lange Eck, 1:0.

Durch die Führung fanden die Grün-Weißen offensiv auch besser in die Partie, Höller (per Kopf am langen Eck vorbei) und Templ (Drehschuss in die Arme von Admira-Schlussmann Andreas Leitner) verpassten aber das 2:0.

Auf der Gegenseite tauchte abermals Maximilian Sax, den Gegenspieler Vitaljis Maksimenko speziell in der Luft nicht in den Griff bekam, wieder brandgefährlich vor Kuster auf, setzte den Kopfball aber knapp neben die Stange.

Slapstick-Treffer sorgte für die rasche Entscheidung

Nicht nur die Experten im Sky-Studio waren sich einig, dass der SVM nach der Pause zulegen müsse, um nicht erneut eine Führung aus der Hand zu geben. Am besten sei dazu freilich ein zweiter Treffer – und die Admira-Defensive tat Mattersburg diesen Gefallen mit einer höchst kuriosen Torvorlage. Tormann Leitner und Verteidiger Fabio Strauss luchsten sich einen langen (weitgehend ungefährlichen) Ball gegenseitig ab, die Slapstick-Einlage servierte Flo Templ den Ball vor die Füße, er musste nur noch zum 2:0 einschieben. Zu diesem Zeitpunkt waren gerade einmal 48 Minuten gespielt, der potenzielle Admira-Elan war damit aber auch empfindlich unterbrochen. In der Folge kontrollierten die Burgenländer das Geschehen nämlich, zudem kam bei einem Fran-Stangler und einem Templ-Kopfball weitere Gefahr auf.

Statistik hatte Recht, 1:0 war der Dosenöffner

Die Admira wiederum probierte im Finish noch alles, um wenigstens den Anschlusstreffer zu erzielen. Da fand der eingewechselte Patrick Schmidt nach einem Querpass in Kuster seinen Meister, der den Ball sensationell parieren konnte. Ein Weitschuss von Zwierschitz verfehlte das Ziel nur knapp, es sollte an diesem Tag nicht sein für die Südstädter.

Diese bestätigten die bisherige Statistik, dass sie nach einem 0:1-Rückstand alle Partien dieser Saison verloren haben (elf an der Zahl) – so auch diesmal. Das 1:0 des SVM war eindeutig der Dosenöffner für den vollen Erfolg, womit sie auch die Rote Laterne (vorübergehend) an den SKN St. Pölten abgegeben haben, der am Sonntag auf die Austria trifft.

STIMMEN

SVM-Präsident Martin Pucher: „Es war ein verdienter Erfolg, auch wenn das zweite Tor glücklich war. Glück hatte die Admira gegen uns aber auch ebenfalls schon in dieser Saison.“

Torschütze Fran Sanchez: „Wir brauchen unbedingt Punkte, das ist uns heute gelungen.“

Florian Templ: „Wir waren kämpferisch gut und sind heute auch einmal belohnt worden. Es geht jetzt hoffentlich weiter nach oben.“

SVM-Trainer Ivo Vastic: Natürlich war auch ein bisschen Glück dabei, aber wir hatten in dieser Saison auch schon genug Pech gegen die Admira. Nach hinten haben alle sehr konzentriert gearbeitet – positiv ist auch, dass wir die letzte Viertelstunde gut überstanden und erstmals zu Null gespielt haben.“

Nedeljko Malic: „Wir waren von Beginn konzentriert, haben versucht die Admira mit hohen Bällen zu verunsichern – das ist uns mit Toren gelungen. Jeder hat heute alles gegeben.“

Admira-Trainer Oliver Lederer: „Gratulation an die Mattersburger. Sie haben mit viel Leidenschaft und Herz drei Punkte geholt und waren heute ausnahmsweise sehr effizient. Nach dem 2:0 haben wir 20 Minuten gebraucht, um wieder ins Spiel zu finden. Nach den vielen Strapazen haben sich das die Mattersburger einmal verdient, schade, dass es auf unsere Kosten geht. An sich waren wir heute klar besser.“

STATISTIK

MATTERSBURG - ADMIRA 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (24.) Fran, 2:0 (48.) Templ.

Gelb: Röcher (60., Foul); Monschein (68., Foul).

SR: Grobelnik.- Pappelstadion, 1.900.

Mattersburg: Kuster; Höller, Malic, Rath, Maksimenko (46. Jano); Röcher (63. Farkas), Novak, Erhardt, Fran Sanchez (77. Ibser); Templ, Bürger.

Admira: Leitner; Zwierschitz, Strauss, Wostry, Posch (76. Schmidt); Ebner, Lackner (61. Bajrami), Toth (53. Starkl); Sax, Knasmüllner; Monschein.