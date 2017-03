Was wäre, wenn …? … Rapid am Samstag nicht in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Ausgleich geglückt wäre? … Mattersburg in der zweiten Hälfte der Lucky Punch gelungen wäre? … Die Hütteldorfer in der Nachspielzeit den Matchball zum 2:1 verwertet hätten und Thorsten Mahrer nicht auf der Linie per Kopf geklärt hätte?

Alles hypothetisch. Die Faktenlage weist den SVM-Superbeginn mit dem Tor von David Atanga nach 25 Sekunden hier sowie den Rapid-Ausgleich in der zweiten Minute der Nachspielzeit in Hälfte eins da aus – das war der 1:1-Endstand. „Wir haben einiges besser gemacht als beim 0:3 in Altach und einen extrem wichtigen Punkt geholt“, resümierte Trainer Gerald Baumgartner zufrieden.

Und auch Thorsten Röcher, mit seiner Vorlage für den in den Raum sprintenden David Atanga Assistgeber zum 0:1, stellte fest: „Alles in allem ist das Unentschieden gerecht. Wir haben uns großteils teuer verkauft.“

Weiter geht es für die Burgenländer am 1. April mit dem Heimspiel gegen Ried. Nur noch ein Punkt liegt nach dem jüngsten 2:0-Erfolg der Innviertler über Altach zwischen dem Neunten Mattersburg und dem Zehnten. Baumgartner: „Man musste erwarten, dass Ried wieder ein Spiel gewinnt. Für uns zählt aber viel mehr, dass wir einfach unsere Punkte machen und das direkte Duell für uns entscheiden können.“

Ab Montag wird Ried in den Mund genommen

Das direkte Duell. Besagtes Spiel steht nach der Länderspielpause in der nächsten Runde am 1. April im Pappelstadion an. Trotzdem bestimmen in der meisterschaftsfreien Woche vorerst andere Themen den Arbeitsalltag der Profis.

Baumgartner bittet seine Kicker dabei neben der nötigen Regeneration etwa zu einer Teambuilding-Klettereinheit, auch diverse Einzelgespräche stehen an. „Wir versuchen, uns in den verschiedensten Bereichen zu verbessern. Da kein Pflichtspiel ansteht, gibt es in dieser Woche keinen Druck und man kann sehr spezifisch arbeiten.“ Taktik- und Konditionsarbeit bleibt den physisch starken Kickern aber ebenfalls nicht erspart, denn: „Wir wollen gleichzeitig auch unsere Stärken weiter forcieren.“

Blau Weiß Linz für die nötige Spielpraxis

Außerdem soll auch für jene, die zuletzt in der Bundesliga nicht ständig am Platz gestanden sind, gesorgt werden. Darum absolviert Grün-Weiß am Freitag um 15 Uhr in der Sportschule Lindabrunn auch einen Probegalopp gegen Erstligist Blau Weiß Linz.

Vorerst nicht in den Mund genommen wird dafür Ried – weil die Zeit jetzt noch nicht reif ist. „In dieser Woche haben wir andere Prioritäten. Ab Montag befassen wir uns dann intensiv mit dem nächsten Gegner und bereiten uns dementsprechend vor.“

Genutzt wird die spielfreie Zeit logischerweise auch dafür, dass zuletzt angeschlagene Spieler ihren Gesundheits- und Fitnesszustand wieder in den grünen Bereich optimieren können. Patrick Bürger etwa war vor dem Duell in Wien gegen Rapid angeschlagen (Knöchel). Der 29-jährige Bad Tatzmannsdorfer wurde nicht aufgeboten, weil „das Risiko einer Verletzung dann zu groß gewesen wäre“, wie Baumgartner klarstellte.

Thorsten Röcher, Assistgeber zur 1:0-Führung von David Atanga, musste in Minute 77 vorzeitig raus. Die Nummer 27 der Burgenländer kassierte in Minute 65 einen Schlag. „Ab dann hat der Muskel kontinuierlich zugemacht,“ so der 25-Jährige, dem aber keine längere Pause droht. „Alles soweit ok, ich sollte normal trainieren können“, so der Gloggnitzer am Montag zur BVZ.

Und auch dem „Major“ – also Stefan Maierhofer – wird die Spielpause gut tun. Der 34-jährige Routinier spielte nach seinem überstandenen Jochbeinbruch gegen Rapid mit Maske, und das von Beginn an. Baumgartner: „Es war eine enge Geschichte. Er hat sich davor noch behandeln lassen und bis zum Schluss abgewartet, ob es tatsächlich geht. Major hat seine Sache jedenfalls erfüllt.“

Und doch: Jeder weitere Tag ohne die Gefahr eines folgenreichen Zweikampfs wird dem baumlangen Profi und seiner überstandenen Gesichtsverletzung während der Länderspielpause zugute kommen. Beinhart wird es ohnehin rasch genug. Der Abstiegshit gegen Ried lässt grüßen.