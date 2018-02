Der SV Mattersburg erreichte in Altach ein 1:1-Unentschieden und setzte so nach vier Siegen in Folge eine Serie fort: Seit nunmehr sieben Partien en suite sind die Burgenländer bereits ungeschlagen.

Dabei trat der SVM nach dem 2:1-Erfolg gegen die Wiener Austria mit einer stark veränderten Mannschaft an. Smail Prevljak war gesperrt, Mario Grgic hatte sich Mitte der Woche das Kreuzbandriss gerissen und Markus Pink, Masaya Okugawa sowie Michi Perlak erhielten eine Pause. Stattdessen rückten Stefan Maierhofer, Mike Novak, Philipp Erhardt, Julius Ertlthaler und Rene Renner in die Startelf.

Zugegeben: Die Burgenländer brannten in Altach kein Offensiv-Feuerwerk ab, erwiesen sich aber als Meister der Effizienz. Nach vier Siegen in Folge reichte es so auch diesmal zu einem gefühlten Erfolgserlebnis. Hinten stand Goalie Markus Kuster stets glänzend und hielt seinen Kasten bei der einen oder anderen Altacher Gelegenheit sauber, vorne bewiesen sie jene Coolness, die es in solch einem Spiel braucht. Und das kam so, 28. Minute: Nedeljko Malic brachte einen langen Ball in den Strafraum, die Altacher Defensive schlief, ließ den Ball passieren und Stefan „Major“ Maierhofer schupfte den Ball über Tormann Martin Kobras zum 0:1 ins Netz. Eine lässige Sache, ebenso wie der Jubel des Routiniers, der Richtung Betreuerbank sprintete, sich ein Trikot von Mario Grgic schnappte und dem Pechvogel so den Treffer widmete.

Standard verhinderte grün-weißen Erfolg

Dass es am Ende nicht für den fünften Dreier hintereinander gereicht hatte, lag an einem Eckball in der 74. Minute. Ausgerechnet mit einer ausgewiesenen SVM-Waffe – einem ruhenden Ball – kamen die Vorarlberger zum Ausgleich: Philipp Netzer schraubte sich hoch und köpfte völlig unbedrängt ein. Es war zweifelsohne ein verdientes 1:1 der Altacher, die einfach mehr für das Spiel getan haben. Auf Seiten der Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner dürfen die Kicker mit diesem Punkt zufrieden sein.

Weiter geht es nun bereits am kommenden Dienstag im Viertelfinale des ÖFB-Cups

STATISTIK

ALTACH – MATTERSBURG 1:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (28.) Maierhofer, 1:1 (74.) Netzer.

Gelb: Salomon (23., Foul), Grbic (30., Foul), Gouet (93., Foul); Lercher (33., Foul), Mahrer (42., Foul), Pink (77., Foul).

SR: Hameter.- Cashpoint-Arena, 3.135.

Altach: Kobras; Lienhart, Janeczek, Netzer, Schreiner; Salomon, Oum Gouet; Gebauer, Nussbaumer (73. Ngwat-Mahop), Meilinger (61. Otubanjo); Grbic (61. Aigner).

Mattersburg: Kuster; Novak, Malic, Mahrer, Lercher; Erhardt (67. Ortiz), Jano; Höller (84. Okugawa), Ertlthaler, Renner; Maierhofer (61. Pink).

STIMMEN

SVM-Goalie Markus Kuster: „Wenn man so lange 1:0 führt, will man das auch rüberbringen. Aber einen Punkt in Altach kann man schon mitnehmen. Schade, dass wir ausgerechnet durch eine Standardsituation das Gegentor bekommen. Wir haben zuletzt mit jedem Erfolg Selbstvertrauen getankt. Jetzt ist die Siegesserie mal gerissen, aber wir sind weiter ungeschlagen. Daran wollen wir jetzt am Dienstag auch im ÖFB-Cup anschließen.“

SVM-Torschütze Stefan Maierhofer: „Das war ein Geschenk, ich hab es dankend angenommen. Ich möchte auch Mario Grgic nach seiner Verletzung alles Liebe und Gute wünschen und auch Danke beim Präsidenten (Anm.: Martin Pucher) sagen, dass wir hier gemeinsam herfliegen durften (Anm.: Statt mit dem Bus ging es diesmal per Flieger ins Ländle). Das hat uns auch die nötigen Prozente gegen diese bissigen Altacher gegeben. Der Matchplan ist jedenfalls gut aufgegangen. Blöd, dass wir beim Gegentor geschlafen haben, aber mit dem Punkt können wir gut nach Hause fliegen.“

Altach-Spieler Philipp Netzer: „Wir haben viel Aufwand betrieben, aber dem Gegner ein Tor geschenkt. Darum ist der Punkt auch zu wenig. Insgesamt können wir nicht zufrieden sein, weil wir nicht das Maximum rausgeholt haben.“

Mattersburg-Trainer Gerald Baumgartner: „Der Gegner war stark, wir mussten viel laufen, haben aber gut gegen Ball gearbeitet und die Mitte schön zugemacht.“

Altach-Trainer Klaus Schmidt: „Wir freuen uns über den Punktezuwachs. Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, wir waren ja auch ein wenig gebeutelt vor dem Spiel. Die Mannschaft hat bis zum ersten Tor hervorragend gespielt, dann ist die Verunsicherung wieder eingetreten.“