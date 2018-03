Trotz Traumstart nach 46 Sekunden unterlagen die Schützlinge von Coach Gerald Baumgartner in Pasching mit 1:3.

Eine Serie hielt allerdings: Goalgetter Smail Prevljak erzielte sein 13. Saisontor und machte damit in seinen letzten fünf Bundesligapartien stets einen Treffer. In der Tabelle liegen die Burgenländer weiterhin auf Rang sechs.

Tabelle der Tipico Bundesliga

LASK – MATTERSBURG 3:1.

Keine 60 Sekunden dauerte es in Pasching und dann war der Mattersburger Torjäger Smail Prevljak wieder zur Stelle. Nach einem missglückten Rückpass von LASK-Abwehrspieler Christoph Ramsebner hatte der Mattersburger Torjäger kein Problem seinen 13. Saisontreffer zu erzielen. Der LASK steckte den Gegentreffer rasch weg und kam nur wenige Minuten nach dem 0:1 zu einer guten Ausgleichschance.

James Holland, der nach einer Ecke völlig frei zum Kopfball, scheiterte allerdings an SVM-Goalie Markus Kuster. Nach einer Viertelstunde dann wieder Gefahr vom SVM: Masaya Okugawa setzte sich energisch durch, vergab allerdings aus spitzem Winkel. Danach waren aber die Linzer die tonangebende Mannschaft, vom SVM kam offensiv diesmal deutlich weniger als zuletzt. Defensiv stand man aber vor dem Seitenwechsel solide.

Drei Gegentore in 17 Minuten bedeuteten erste Frühjahrspleite

Nach der Pause erhöhte der LASK das Tempo und erzielte nach 55 Minuten den Ausgleich. Samuel Tetteh drückte nach einer Ecke freistehend den Ball über die Linie. Zuvor verhinderte bereits Kuster nach einem Schuss vom Simon Goiginger einen Mattersburger Gegentreffer.

Die Heimischen blieben am Drücker und drehten neun Minuten nach dem 1:1 das Spiel. Joao Victor war nach einer Ranftl-Hereingabe per Kopf zur Stelle. Der SVM, der offensiv nicht an die Leistungen der letzten Wochen anschließen konnte, kassierte nach 71 Minuten den dritten Gegentreffer. Wieder war es Joao Victor der aus kurzer Distanz einschoss. Das Spiel war damit vorentschieden.

SVM-Trainer Baumgartner versuchte mit drei Wechseln noch einmal frischen Schwung in den Angriff zu bringen. Aber auch die Hereinnahmen von Stefan Maierhofer, Andreas Gruber und Alois Höller änderten nichts mehr an der Niederlage.