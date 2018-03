Ein Tor von Dauerbrenner Smail Prevljak in der ersten Minute nach einem Aussetzer von Christian Ramsebner und eine grundsolide Halbzeit in Pasching gegen den LASK reichte für Mattersburg nicht aus.

„Beide Male im Zentrum ganz schlecht verteidigt“

Weil die Oberösterreicher nach der Pause höchst agil aus der Kabine kamen, brachten die Burgenländer die 1:0-Führung nicht über die Runden, sondern verloren erstmals seit Ende November 2017 (0:2 in Salzburg) wieder ein Pflichtspiel. Klar würde diese Serie einmal reißen, die Art und Weise des Auftritts im zweiten Durchgang war aber einfach enttäuschend.

Trainer Gerald Baumgartner: „Wir wussten, dass der LASK eine sehr starke Mannschaft hat. Leider haben wir den Fehler gemacht, dass wir nach der Pause zu passiv waren und gleichzeitig zu früh den Ausgleich kassiert haben. Beide Male haben wir da im Zentrum ganz schlecht verteidigt. Hätten wir die erste Drangperiode überstanden, wäre etwas gegangen. So aber bleibt uns nur, dass wir eine sehr gute Halbzeit gespielt haben.“

Testen gegen Banik Ostrau für die Praxis

In der Bundesliga gibt es jetzt nicht prompt die Möglichkeit, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Aufgrund der Länderspiele steht am Wochenende eine Pause an, so können die Profis der Burgenländer zumindest wieder die Köpfe freibekommen.

Aufgrund des so erfolgreichen Laufs bis zum LASK-Match sollte es nicht am Selbstbewusstsein mangeln, um diese Scharte rasch auszumerzen. „Wir wollen jetzt auch am nötigen Teamgeist arbeiten und wieder gute Stimmung erzeugen“, soll die Pflichtspielpause laut Baumgartner auch zum mentalen Durchschnaufen genutzt werden.

Rein körperlich kommen die Akteure sehr wohl auf ihre Kosten. Neben den Trainings steht auch noch ein Test am Donnerstag in Lanzhot gegen Banik Ostrau, Schlusslicht der tschechischen Bundesliga, auf dem Programm.

Für diese Woche war auch noch ein Test in der Fußballakademie gegen Hartberg angesetzt. Baumgartner: „Wir wollen den Rhythmus beibehalten und allen Praxis bieten.“ Neben dem wieder fitten Manuel Seidl könnte auch Flo Hart nach seinen langwierigen Adduktorenproblemen erste Match-Gehversuche starten.