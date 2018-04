Mattersburg konnte auch im letzten Saisonduell gegen Rapid nicht gewinnen. Die Baumgartner-Elf erwischte nach gutem Beginn rabenschwarze 20 Minuten, in denen man vier Gegentore kassierte. Zwar war ein Bemühen danach nicht zu übersehen, an der Niederlage konnten Smail Prevljak und Co. Aber nichts mehr ändern.

MATTERSBURG – RAPID 1:4. Nur eine Viertelstunde sah es so aus, als könnte der SVM aus dem grün-weißen Duell etwas Zählbares mitnehmen. Mit dem Wind im Rücken waren die Gastgeber zunächst die aktivere Mannschaft. So richtig zwingend waren Smail Prevljak und seine Kollegen aber nicht. Anders die Gäste aus Hütteldorf. Mit ihrer ersten Torchance gingen die Wiener in Führung. Thomas Murg setzte Louis Schaub ideal ein und der vollendete zur Führung. Rapid blieb am Drücker und dabei effizient. Thomas Murg stellte nur vier Minuten später auf 2:0, erneut sah die SVM-Defensive nicht sattelfest aus. Die Verunsicherung der Burgenländer nutzte der Tabellendritte weiter eiskalt aus. Stefan Schwab und Murg mit seinem zweiten Tor erhöhten auf 4:0 für Rapid. In der letzten Minute der ersten Halbzeit schöpften die Heimischen durch einen Treffer von Markus Pink noch einmal Hoffnung.

Anschlusstreffer kam zu spät für die Mattersburger

Nach Wiederbeginn waren die Mattersburger bemüht dem Spiel noch eine Wende zu geben. Bei einer Attacke an Michael Perlak (50.) im Strafraum blieb der Pfiff zum Unmut der Burgenländer aus. In der Folge war der SVM zwar die optisch überlegen Elf, so richtig Gefahr erzeugte die Baumgartner-Elf aber nicht. Rapids wenige Konter waren selten zwingend, nur einmal hatte Mattersburg Glück als ein Schuss von Murg an die Latte ging. Mattersburg warf in der Schlussphase alles nach vorne, mehr als das 2:4 durch Okugawa gab es aber nicht mehr für den Tabellensechsten, der die zweite Niederlage im Frühjahr einstecken musste.

STATISTIK

MATTERSBURG - RAPID 2:4 (1:4).

Torfolge: 0:1 (17.) Schaub, 0:2 (21.) Murg, 0:3 (28.) Schwab, 0:4 (37.) Murg, 1:4 (45.) Pink, 2:4 (85.) Okugawa.

Gelb: Seidl (30., Foul), Prevljak (49., Foul), Höller ( 52., Foul), Malic (81., Foul), Ljubicic (18., Foul), Galvao (66., Foul).

SR: Jäger.- Pappelstadion, 7100.

Mattersburg: Kuster; Höller; Malic, Mahrer, Lercher; Jano, Seidl (57. Gruber); Pink (57. Ertlthaler), Perlak, Okugawa ; Prevljak.

Rapid: Strebinger; Auer, Galvao, Hofmann, Bolingoli; Ljubicic, Schwab; Schaub, Murg, Berisha (70. Schobesberger); Kviliaia (66. Joelinton).

STIMMEN

SVM-Kapitän Nedeljko Malic: Wir waren erste Halbzeit zu weit von unseren Gegenspielern entfernt. Dadurch ist Rapid zu einfachen Toren gekommen. Zweite Halbzeit haben wir Moral gezeigt, am Ende war es aber zu wenig.