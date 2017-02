SALZBURG – MATTERSBURG 1:0. Am Rande der Partie sprach alles vom bevorstehenden Abgang von Goalgetter Jonatan Soriano, der nicht im Aufgebot stand. Er verhandelt derzeit mit Beijin Guoan – der 31-jährige Spanier könnte demnach nach China wechseln.

Am Platz wirkte sich das Fehlen des offensiven Dauerbrenners insofern aus, als die Roten Bullen gegen die stabil und klug verteidigenden Burgenländer lange kein Mittel fanden, um zu zwingenden Torchancen zu kommen. Lediglich Stefan Lainer kam nach einem verlängerten Eckball zum Kopfball.

Zweimal Glück für den SVM und Kuster mit Top-Reflexen

Wenn es brandgefährlich wurde, war zudem Tormann Markus Kuster zur Stelle – und das Glück auf Seiten der Grün-Weißen. In der ersten Hälfte wehrte der 23-Jährige einen Schuss von Takumi Minamino an die Stange ab, nach der Pause hatte er bei einem Minamino-Abschluss nach einem Stangler ebenfalls irgendwie seine Fußspitze im Spiel, sodass der Ball von der Innenstange ins Feld zurücksprang

Beim SVM sorgte wenn, dann vor allem Thorsten Röcher in der ersten Halbzeit für offensive Akzente, bei seiner besten Aktion nahm er in Hälfte eins eine Vorlage perfekt mit, sein Abschluss zog aber am langen Eck vorbei.

Schnelle Aktion und guter Abschluss zur Bullenführung

Eine gute Stunde lang hielt die Mannschaft von Coach Gerald Baumgartner mit besagtem stabilen Spiel die Null, in Minute 61 war es dann aber doch soweit: schöne Fersler-Vorlage auf Lainer, der dynamisch über die Seite nach vor kam, seine scharfe Quer-Vorlage beförderte Oberlin ins Netz.

Mattersburg? Kam unmittelbar danach beinahe zum Ausgleich, als ein Schuss von Michi Perlak im Strafraum geblockt werden konnte – und haderte zweimal mit Referee Dieter Muckenhammer aufgrund nicht gegebener Elfmeter. Einmal ging Röcher zu Boden, bei der zweiten Aktion reklamierten die Burgenländer energisch Handspiel im Strafraum der Heimischen. Beide Male aber blieb die Pfeife stumm.

So blieb es auch bei der bitteren 0:1-Niederlage des SVM beim Meister. Bitter war auch noch zu allem Überdruss der Ausfall von Mike Novak, der kurz vor Schluss – das Austauschkontingent war bereits erschöpft – böse von Samassekou gefoult wurde. Der Salzburger hatte bereits Gelb gesehen und hätte dafür definitiv vom Platz fliegen müssen.

Für die Burgenländer heißt es nun rasch alle Kräfte bündeln. Denn weiter geht es am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten St. Pölten.

STIMMEN

Goalie Markus Kuster: „In der ersten Halbzeit sind wir kompakt hinten gestanden, im Endeffekt war es für uns aber enttäuschend. Heute wäre mehr drin gewesen, Salzburg hat nicht den besten Tag erwischt. Leider haben wir vorne zu wenige Chancen kreiert. Wir wollten natürlich etwas mitnehmen, aber egal: Für nächste Woche gilt es die Köpfe wieder aufzurichten.“

Valon Berisha: „Mattersburg hat gut verteidigt, sie waren sehr kompakt in der Mitte. Wir waren trotzdem die überlegene Mannschaft und haben verdient gewonnen.“

Gerald Baumgartner (Trainer SV Mattersburg): “Von den Chancen her war es verdient, in Salzburg kann man verlieren. Läuferisch und vom Einsatz her waren wir sehr gut, darauf können wir aufbauen. In der ersten Halbzeit hatten wir ein bissl zuviel die Hosen voll, zweite Hälfte war das zu Beginn besser. Der eine oder andere Spieler war offensiv heute aber nicht so gut – und ohne Torchancen kannst du auch kein Tor schießen. Schade, wir waren trotzdem knapp dran.“

Oscar Garcia (Trainer Red Bull Salzburg): „Es war nicht einfach für uns heute nach dem deutlichen 6:1-Sieg in Ried. Wir hätten natürlich mehr Chancen herausspielen können, aber man muss auch Mattersburg loben. Sie waren ein schwieriger Gegner.“

STATISTIK

SALZBURG – MATTERSBURG 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (61.) Oberlin.

SR: Muckenhammer.- Red Bull Arena, 5.200.

Gelb: Berisha (71., Unsportlichkeit), Samassekou (84., Foul), Ulmer (93., Foul); Novak (12., Foul), Malic (69., Foul), Fran (73., Unsportlichkeit), Rath (80., Foul).

Salzburg: Walke; Schwegler (46. Ulmer), Miranda, Caleta-Car, Lainer; Radosevic (46. Oberlin), Samassekou; Lazaro, Berisha; Minamino, Hwang (77. Schlager).

SVM: Kuster; Höller, Malic, Rath, Novak; Erhardt, Ortiz; Röcher, Perlak (80. Ertlthaler), Atanga (68. Fran); Maierhofer (77. Bürger).