Kühbauers Bundesliga-Comeback .

Mit Didi Kühbauer kehrt am Sonntag ein alter Bekannter am Sonntag zurück in die Bundesliga. Allerdings wird der 45-jährige Burgenländer, bislang vor allem als Spieler und danach als Trainer bestens bekannt, beim Spiel Salzburg – Rapid in einer neuen Funktion tätig sein: Didi Kühbauer wird für den ORF als TV-Experte die Partien betrachten.