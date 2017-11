Der SV Mattersburg hat keine drei Spiele in Folge gewinnen können und ist nach dem 3:1 bei der Austria sowie dem 1:0 gegen Altach durch das 0:2 am Samstag bei der Admira wieder aus dem kurzen Höhenflug zumindest zwischengelandet.

Jetzt blasen erst einmal Starkwinde vor dem erneuten Start nach oben. Schließlich geht es beim Meister aus Salzburg ran. Heute, Mittwoch, wollen die Burgenländer in Wals-Siezenheim die Überraschung schaffen und zumindest einen Punkt mitnehmen.

In Salzburg „erwartet sich keiner was von uns“

Kapitän Nedeljko Malic ist nach seiner fünften Gelben nur Zuschauer. Er sagt im Vorfeld des schwierigen Unterfangens: „Dort erwartet sich keiner was von uns. Wir sehen so etwas immer als Chance. Ich gehe auch davon aus, dass Salzburg nach dem Schlager am Sonntag bei Rapid nicht mit den ganz großen Emotionen gegen einen kleinen Klub wie unserem ins Spiel gehen wird.“

Die Mattersburger selbst müssen, wie Malic klarstellt, nach dem Nuller in der Südstadt eine Reaktion zeigen. „Dort haben wir fünf Hunderter verhaut und am Ende die Rechnung präsentiert bekommen.“ Ergo gehe es nun darum, die sich bietenden Chancen auch zu nutzen. Ganz so viele wie bei der Admira dürften es bei Red Bull Salzburg im Normalfall ohnehin nicht sein.

Personell wird Cesar Ortiz statt Malic in die Innenverteidigung rutschen. Etwaige weitere Umstellungen behielt sich Trainer Gerald Baumgartner noch vor – und sagt: „Ein sehr schweres Spiel, das wissen wir. Generell wollen und werden wir die Köpfe vor den nächsten Aufgaben Salzburg, LASK und Rapid wieder frisch bekommen.“

Am Samstag ist Aufsteiger LASK erstmals seit 13. März 2015 (in der Ersten Liga) wieder im Pappelstadion zu Gast. Damals siegte Grün-Weiß 3:0, dreifacher Torschütze war Markus Pink. Beim 0:2 gegen die Admira ließ der 26-Jährige sehr gute Chancen liegen. Jetzt gilt es beim SVM, die Effizienz solcher Erfolge wieder anzupeilen.