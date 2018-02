Es gilt. Samstag, 16 Uhr, folgt der Ernstfall und der Nachweis, wie die Vorbereitung des SV Mattersburg gelaufen ist. Die Burgenländer empfangen im ersten Spiel nach der Winterpause Leader Sturm Graz.

Einteiler: Gerald Baumgartner startet am Samstag mit seiner Mannschaft gegen Sturm Graz. Foto: Ivansich | Ivansich

Schon vor einem Jahr waren die Steirer der Auftaktgegner, damals gelang dem neu engagierten Coach Gerald Baumgartner mit seinem Team ein 1:0-Sieg – es war der Start einer tollen Aufholjagd zum erfolgreichen Klassenerhalt.

2018 startet Baumgartner in sein zweites Jahr als Coach, die Mannschaft ist im Vergleich zum Vorjahr verändert und steht – nach einer gelungenen zweiten Herbsthälfte – nicht (mehr) im Abstiegskampf. Trotzdem geht Grün-Weiß als Außenseiter in das Duell gegen ein Team, das mit Heiko Vogel einen neuen Coach und mit Platz eins eine klare Mission hat.

Auch Testspielergebnisse wie das 4:2 gegen Basel oder ein 2:0 gegen Dynamo Kiev ließen aufhorchen. Baumgartner: „Sturm verfügt über eine sehr effiziente Offensive, die unter Heiko Vogel auch etwas weiter vorne als noch unter Franco Foda drauf geht. Ich erwarte jedenfalls einen sehr starken Gegner.“

„Er ist so etwas wie die Entdeckung des Trainingslagers.“Mattersburg-Trainer Gerald Baumgartner über die starken Leistungen von Mario Grgic, der nun auch wieder ein Thema für die Startelf ist.

Dieser Qualität wollen die Burgenländer am Samstag aktiv entgegentreten. Mitspielen und ins offene Messer rennen wird aber ebenso wenig fruchten wie bloßes Mauern. „Die Balance muss natürlich stimmen. Wir müssen die Spitzen aufhalten, aber gleichzeitig auch definitiv selbst aktiv sein.“

Wer auf Seiten des SVM die spielerischen Zügel in die Hand nehmen wird, soll sich im Lauf der Woche noch herauskristallisieren. Fakt ist aber, dass Gerald Baumgartner im Zuge der Vorbereitung vermehrt auf ein weiteres heißes spielerisches Eisen gesetzt hat: Mario Grgic.

Der 26-jährige Steirer schaffte es im Herbst gerade ein einziges Mal in den Kader, kam aber noch zu keiner Bundesliga-Einsatzzeit und ist laut dem SVM-Chefcoach nun „so etwas wie die Entdeckung des Trainingslagers in Portugal. Mario hat hier seine Chance genutzt, hat sich zudem auch läuferisch stark präsentiert und ist somit eine Option mehr.“

Grgic könnte neben Jano (er wurde aufgrund von Knieproblemen beim jüngsten 5:0-Testspielsieg gegen Blau Weiß Linz geschont) auflaufen, das wäre dann eine spielstarke zentrale Variante. Weitere personelle Möglichkeiten für die spielerisch feine Klinge gibt es mit Manuel Seidl, er war zuletzt jedoch mit Rückenproblemen außer Gefecht.

Fünf Spieler gegen Blau Weiß geschont

Will der Coach defensiv stabil auftreten, wären Philipp Erhardt und Florian Sittsam ein Thema. Ersterer war allerdings aufgrund einer Bänderverletzung zuletzt nur individuell aktiv und dürfte erst diese Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Sittsam, der aktuell den Grundwehrdienst beim Bundesheer absolviert, kam gegen Blau Weiß Linz eine gute Stunde lang zum Einsatz.

Das tut sich sonst noch am Personalsektor: Flo Hart ist nach seiner Adduktorenverletzung am Weg zurück, aber noch nicht soweit. „Er liegt im Plan, aber es wird noch ein Zeiterl dauern“, sagt Baumgartner. Geschont wurden gegen Blau Weiß neben Jano übrigens auch Thorsten Mahrer, Michi Perlak, Manuel Seidl und Stefan Maierhofer. Im Optimalfall sollten sie alle zur Verfügung stehen, sodass der Chefcoach eine entsprechende Auswahl hat.

Noch nicht ausgehen dürfte sich ein Einsatz von Verteidiger Cesar Ortiz, der nach seiner Muskelverletzung – ähnlich wie Erhardt – auch erst diese Woche in das Mannschaftstraining einsteigen sollte.

Thema Milici offen, war Kuster im Visier?

Parallel zur Vorbereitung auf den Bundesliga-Start läuft die Transferzeit noch bis 6. Februar. In Mattersburg ist die Lage ruhig, offen ist noch die Akte Giuliano Milici. Der 17-jährige Lockenhauser – er kam in jungen Jahren über die Red Bull-Akademie zu Chievo Verona und könnte nun ins Burgenland zurückkehren – trainiert mit. Beim 5:0 gegen Blau Weiß Linz erzielte er im Finish zwei Tore, gibt laut Baumgartner „immer wieder Talentproben ab“ und ist eine mögliche Option.

Verlassen wird den SVM nach aktuellem Stand niemand, wie auch der Trainer bestätigt: „Zu uns ist kein Spieler gekommen, daher gehe ich auch davon aus, dass alle bleiben wollen.“

Ein interessantes, wenn auch unbestätigtes, Gerücht tauchte übrigens rund um Markus Kuster auf. So soll die Wiener Austria vor einiger Zeit Interesse am Einsergoalie bekundet haben. Detail am Rande: Auf transfermarkt.at ist vermerkt, dass der Vertrag des 23-jährigen Tormanns am 30. Juni 2018 endet. Womöglich hat dieser Umstand zu erhöhter Aufmerksamkeit für den Schlussmann beigetragen.

Fakt ist jedenfalls, dass Kuster länger, nämlich bis Ende Juni 2020, an den SVM gebunden ist. Baumgartner: „Ich habe zwar auch von dem Gerücht gehört, aber da gab es keine offizielle Bestätigung.“ Seitens der Austria ließ Pressechef Christoph Pflug auf Anfrage zu dem Thema wissen: „Kuster ist ein interessanter Spieler, aber kein Thema, da er ja auch einen mehrjährigen Vertrag in Mattersburg hat.“

Der Auftakt 2018

21. Runde, Samstag, 16 Uhr: Mattersburg - Sturm; 18.30 Uhr: Salzburg - Admira, WAC - Altach, LASK - St. Pölten. Sonntag, 16.30: Rapid - Austria.