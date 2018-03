Der SV Mattersburg mischt in dieser und der kommenden Woche mehrfach im internationalen Geschäft mit. Der Grund sind vier grün-weiße Einberufungen in verschiedene Nationalteams.

Goalgetter für Bosnien gegen den Senegal

Smail Prevljak, Torschütze vom Dienst, wurde von Teamchef Robert Prosinecki erstmals in den bosnischen Kader einberufen. Am Freitag geht es für den Sturmtank und seine Mitspieler in Bulgarien zur Sache, kommenden Dienstag im französischen Le Havre gegen Senegal.

Markus Kuster ist seit Montagabend in Kärnten, um sich mit dem österreichischen Nationalteam auf die Tests am Freitag in Klagenfurt gegen Slowenien sowie am Dienstag in Luxemburg vorzubereiten. Der SVM-Goalie wurde wieder einberufen, nachdem zuletzt LASK-Schlussmann Pavao Pervan den Vorzug erhalten hatte.

„Das ist eine super Auszeichnung für alle “

„Teamchef Franco Foda will mich im Zuge des Camps einmal besser kennenlernen und ich will mich natürlich durch Leistung empfehlen“, so der Einsertormann der Burgenländer, für den die vier Mattersburger Einberufungen durchaus begründbar sind: „Das bringt auch der Erfolg der Mannschaft mit sich. Man sieht, dass das für jeden einzelnen gut ist, wenn das Team erfolgreich agiert.“

Linksverteidiger Michael Lercher und Offensivmann Julius Ertlthaler sind in Bad Erlach (NÖ) beim U21-Nationalteam unter Werner Gregoritsch stationiert. Morgen, Donnerstag, geht es in Wiener Neustadt gegen Dänemark testmäßig zur Sache. Kommenden Dienstag wird es in der Südstadt ernst, da steht das EM-Qualifikationsmatch gegen Mazedonien am Plan.

Zwar gehen die vier Akteure dem SVM nun in der täglichen Trainingsarbeit ab, Mattersburg-Cheftrainer Gerald Baumgartner bewertet die Teameinsätze aber natürlich sehr positiv: „Das ist eine super Auszeichnung für alle und spricht auch für die Entwicklung des Vereins – etwa, dass zwei U21-Spieler dabei sind. Ich hoffe, dass alle daraus lernen, weil sie ja in einem anderen Umfeld neue Erfahrungswerte bekommen.“