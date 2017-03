Die Ausgangslage.

Ein Blick auf die Tabelle reicht, um den Stellenwert dieses Abstiegsschlagers einordnen zu können. SVM-Trainer Gerald Baumgartner: „Gewinnen wir, haben wir im Abstiegskampf dadurch zwar nicht gleich alles gewonnen. Es ist aber klar, dass es sich um eine äußerst wichtige Partie handelt.“ Die Burgenländer könnten mit einem vollen Erfolg auf vier Punkte davonziehen, hätten in weiterer Folge das Momentum auf ihrer Seite und jedenfalls einen extrem wichtigen Etappensieg Richtung Klassenerhalt erzielt. Nicht zu vergessen: Je mehr Abstand sich Mattersburg auf Ried erarbeiten kann, umso besser. In der letzten Runde muss Grün-Weiß in Oberösterreich antreten. Ganz Mattersburg wird keine große Lust auf ein entscheidendes Abstiegs-Auswärtsduell haben. Am Samstag kann ein Schritt getätigt werden, um diesem Szenario aus dem Weg zu gehen.