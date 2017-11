Es hat schon tristere Trainingswochen für den SV Mattersburg gegeben. Nach dem 3:1 bei der Austria, dem ersten Sieg der Grün-Weißen seit Ende Juli, war im Zuge der vergangenen Woche und der Meisterschaftspause der Selbstvertrauensschub der Profis laut Trainer Gerald Baumgartner greifbar.

Ein 4:1-Erfolg beim Testspiel gegen Trencin untermauerte dieses Stimmungsbild auch als Ergebnis. „Unsere Formkurve zeigt stark nach oben, das war ersichtlich. Die Mannschaft hat sehr gut gearbeitet. Jetzt müssen wir den Sieg bei der Austria aber auch daheim bestätigen.“

Am Samstag ist Altach zu Gast. Und siehe da: Die siebentplatzierten Vorarlberger (16) sind neben dem WAC (13) jenes Team, das in tatsächlicher Reichweite des Vorletzten aus Mattersburger Sicht (11) liegt. Dafür ist Schlusslicht St. Pölten (3) aktuell kein Thema für nahende Verschiebungen in der Tabelle. Baumgartner: „Jetzt haben wir wieder eine Position, dass wir jemand überholen können. Auch das gibt Selbstvertrauen.“

In diesem Zusammenhang ruft der Coach vor den nächsten Spielen dazu auf, die jüngste Phase kompromisslos zu nutzen. „Wir müssen den Turbo starten, dann wird sich alles weiter steigern.“ Am Personalsektor war Andreas Gruber krank und wurde geschont. Er sollte wieder zur Wahl stehen. Auch bei Rene Renner könnte es sich unter Umständen ausgehen. Der wieselflinke Akteur erlitt bei der Austria einen Bändereinriss im Knöchel.