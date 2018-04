Das so starke Frühjahr der Mattersburger erhielt zuletzt zwei Dämpfer. Nach der 1:3-Niederlage beim LASK verlor man nun 2:4 gegen Rapid. Es waren die schwächsten 20 Minuten in der Saison der Mattersburger. Von Minute 17 bis Minute 37 kassierte der SVM gegen Rapid vier Gegentreffer. Da brachte auch eine positive Antwort in Sachen Moral nach dem Seitenwechsel keine Wende mehr, Trainer Gerald Baumgartner musste nüchtern bilanzieren: „Das 2:4 geht auch in der Höhe in Ordnung.“

Die Pleite aufarbeiten, stand bereits am Ostermontag auf dem Programm. „Wir haben natürlich die Niederlage besprochen und analysiert“, so Baumgartner, der nun auf eine Trendwette in Kärnten hofft. Der nächste Gegner heißt Wolfsberger AC und verlor seine letzten sechs Bundesliga-Spiele. Die Bilanz der Burgenländer in dieser Saison gegen die Kärntner: Zwei Heimsiege und ein Auswärts-Unentschieden.

„Die Wahrheit liegt auf dem Platz“

Baumgartner warnt aber: „Die Wahrheit liegt auf dem Platz und das hat man zweite Hälfte gegen den LASK und in der ersten Halbzeit gegen Rapid gesehen.“ Da passierten dem SVM einfache Fehler, die sofort bestraft wurden. Das Rezept für die Rückkehr des Erfolgs ist eine Mattersburger Tugend: „Wir wollen nun noch enger zusammenrücken, gemeinsam wieder in die Spur kommen.“ Dass die Mattersburger erfolgreich Fußball spielen können, haben sie im Frühjahr definitiv bewiesen. Zuversichtlich stimmt den Coach auch die Reaktion seiner Mannschaft nach dem Seitenwechsel auf den 1:4-Rückstand gegen den Rekordmeister.

„Nach der Pause war es in Ordnung. Wir haben viel weniger zugelassen und versucht, noch einmal heranzukommen“, so Baumgartner, der sich am Samstag in Wolfsberg eine ähnliche Darbietung wie im zweiten Durchgang gegen Rapid wünscht: „Dann sind wir in der Lage etwas mitzunehmen, auch wenn es keineswegs einfach wird. Der WAC hat einen neuen Trainer und wir haben uns in Wolfsberg nie leichtgetan.“ Der letzte Sieg des SVM liegt fast sechs Jahre zurück, als Manuel Seidl am 18.8.2012 den 1:0-Sieg in Kärnten fixierte. Und Seidl ist seit Kurzem wieder fit, stand bereits gegen Rapid in der Startelf. Überhaupt hat Baumgartner die Qual der Wahl, bis auf den Mario Grgic (Kreuzbandriss) und Fran sind alle fit.