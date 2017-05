Platz zwei in der Frühjahrstabelle 2017 mit 23 Punkten, insgesamt Platz sieben und sechs Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Ried: Mattersburg hat 2017 bisher extrem viel richtig gemacht, zuletzt beim 2:1-Sieg gegen (Fast-)Meister Salzburg.

Als Lohn wartet nun am Samstag beim Duell in St. Pölten ein erster Matchball im Abstiegskampf. Die Ausgangslage: Gewinnen die Burgenländer (und verliert Ried bei der Austria oder spielt nur X), so wären sie mit acht Zählern Vorsprung auf die Niederösterreicher und acht oder neun auf Ried schon nach der 33. Runde durch, denn: Ried und St. Pölten nehmen sich in der 34. Runde im direkten Duell selbst die Punkte weg und könnten dann selbst im äußersten Extremfall nicht mehr beide am SVM vorbei.

„Der Marcel Hirscher kann auch nicht den ganzen Tag nur an den Gesamt-Weltcup denken, sondern muss von Rennen zu Rennen schauen.“SVM-Coach Gerald Baumgartner und der Auftrag, dass die Profis nur von Spiel zu Spiel blicken.

Wie immer gilt auf Seiten des SV Mattersburg aber, dass man sich auf die eigene Aufgabe konzentrieren werde. Trainer Gerald Baumgartner weiß freilich auch, was ein voller Erfolg in Niederösterreich bewirken könnte, bremst jedoch und stellt klar: „Wir sind nach wie vor noch mitten dabei, haben aber eine gute Ausgangslage. Diese soll uns nicht leichtsinnig werden lassen, sondern beflügeln. Die St. Pöltener werden alles reinhauen, was sie zur Verfügung haben. Wir wiederum wissen um unsere Stärken.“

Längst erzwingt Mattersburg durch permanent zielstrebiges Auftreten sein Spielglück, passen parallel dazu Kampfgeist und Laufbereitschaft. „Wenn du etwa einen Gegner wie Salzburg aus dem Spiel nehmen willst, brauchst du eine gute Fitness und ein extrem hohes Laufpensum“, spielt der Cheftrainer auf die gute physische Verfassung an.

Mental stimmt das Paket derzeit ohnehin – Grün-Weiß drehte am Samstag gegen die Roten Bullen ein 0:1 in einen 2:1-Erfolg. „Trotz des Rückstands hat man gemerkt, dass wir dann voll ins Spiel gekommen sind.“

Zudem griffen einstudierte Schachzüge – wie etwa der Eckball, der zum 1:1-Kopftor von Stefan Maierhofer führte. Aber auch das 2:1 von David Atanga war kein Zufallsprodukt. Weiter Einwurf Patrick Farkas (auf der anderen Seite wäre es Mike Novak gewesen) auf Maierhofer, der einige Gegner beschäftigt – in dem Fall war David Atanga der Nutznießer und traf zum Sieg.

Diesen durften die Profis kurz auskosten, seit Dienstagvormittag richtet sich der Fokus aber wieder auf den nächsten Gegner – konkret auf St. Pölten. Das große Ganze sollen die Spieler dabei trotzdem ausblenden, wie Baumgartner betont: „Rechnen und spekulieren können alle anderen, sie sollen nur von Spiel zu Spiel schauen. Der Marcel Hirscher kann auch nicht den ganzen Tag nur an den Gesamt-Weltcup denken.“