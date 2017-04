Alles gut in Mattersburg. So lässt sich der allgemeine Gefühlszustand nach dem 2:1-Sieg gegen Ried am Samstag umschreiben. 5.600 Besucher sorgten dafür, dass der Rahmen im Pappelstadion ansprechend war. Sie wurden zudem mit einem abwechslungsreichen Keller-Hit belohnt – und einem Happy End für die Grün-Weißen (BVZ.at hatte berichtet, siehe unten den Spielbericht vom Samstag).

Lange sah es nach einem herben Rückschlag im Abstiegskampf aus, doch dann bekam der SV Mattersburg die sprichwörtliche "zweite Luft"... Was für ein Finish des Abstiegsschlagers Mattersburg gegen Ried. Die Burgenländer lagen bis zur 84. Minute mit 0:1 zurück, ehe Patrick Bürger innerhalb von nur zwei Minuten das Spiel drehte und den so wichtigen Sieg der Grün-Weißen gegen das Schlusslicht fixierte. Somit hat sich Mattersburg einmal mit vier Punkten vom zehnten Platz absetzen können. Hier geht's zur aktuellen Tabelle der Tipico-Bundesliga! MATTERSBURG – RIED 2:1. Sie hätte nach Plan starten können, die so wichtige Partie gegen die Oberösterreicher. Aber weil Nedeljko Malic einen Eckball nach 43 Sekunden nur an die Latte setzte, wurde es nichts mit dem Auftakt nach Maß. Rieds Ersatzgoalie Reuf Durakovic lenkte in der Folge einen gefinkelten Distanzschuss von David Atanga über die Latte (12.) und parierte einen Dropkick von Michi Perlak (nach Kopfballvorlage von Stefan Maierhofer) – es waren die besten Gelegenheiten einer vor der Pause lange überlegenen Mattersburger Mannschaft. Ried sorgte lediglich einmal für echte Gefahr, als Dieter Elsneg in Minute acht die Gunst des Moments ausnutzte und einen unglücklich abgewehrten Stangler übernahm – Mattersburg-Tormann Markus Kuster war aber zur Stelle. Kalte Dusche nach der Pause hemmte SVM sichtlich Das, was dem SVM zu Beginn verwehrt geblieben war, gelang Ried kurz nach der Pause: ein Traumstart. 49. Minute: Patrick Möschl setzte sich auf der Seite im Duell mit Philipp Erhardt durch, seine Flanke übernahm Orhan Ademi, der gegen Thorsten Mahrer Erster blieb und per Kopf zur 0:1-Führung traf. Dann waren die Rieder dem zweiten Tor definitiv näher, wirkte der SVM sichtlich geschockt. Die Chancen der Oberösterreicher: Kopfball Özdemir – Kuster parierte, ein Kopfball an die Oberlatte sowie ein Ball von Stefan Nutz an die Stange. Nutz traf danach auch noch per Freistoß die Latte (81.). Wahnsinnsfinale brachte die späte Wende Doch das sollte aus Sicht der Heimischen unterm Strich herzlich wenige interessieren, denn sie kam, die späte Wahnsinns-Wende der Partie. Erst setzte der eingewechselte Patrick Bürger einen Kopfball an die Stange – es war quasi die Ouvertüre zum Finale. Denn dann traf Bürger zum Ausgleich in Minute 84 – mit welchem Körperteil auch immer. Ein Freistoß von Jano wurde von der Nummer 33 abgefälscht – zwar mit dem Arm, allerdings wurde der Bad Tatzmannsdorfer angeschossen, machte keinerlei unnatürliche Bewegungen. 1:1. Und nur zwei Minuten später war es erneut Bürger, der nach einem kurz abgewehrten Schuss von Thorsten Mahrer zur Stelle war und den Ball zum viel umjubelten 2:1 über die Linie drückte, das man letztlich auch über die Zeit brachte! STIMMEN ZUM SPIEL SVM-Präsident Martin Pucher: „Wir haben 30 Minuten lang einen tollen Fußball gespielt, dabei ist uns aber leider kein Tor geglückt. Nach der Pause hätten wir dafür beinahe gebüßt, aber am Ende konnten wir uns noch durchsetzen." Patrick Bürger: „Das ist schwer zu realisieren, ich freue mich ungemein für mich und für die Mannschaft. Ich habe mich einfach irgendwie in den Ball reingeworfen. Es war Zeit, dass ich wieder einmal treffe und auch für das Team wichtig sein kann. Ich habe auf meine Chance gewartet. Der Sieg war enorm wichtig. In die Partie gegen die Admira müssen wir jetzt genauso reingehen wie in das Spiel heute." Nedeljko Malic: „Es war heute ein Geduldsspiel, bei dem wir uns belohnt haben - verdient wie ich finde. Am Ende hat wohl kaum noch jemand an uns geglaubt, außer wir selbst..." SVM-Trainer Gerald Baumgartner: „In den ersten 30 Minuten haben wir sehr gut begonnen, hatten da auch unsere Chancen. Nach der Pause war Ried dann besser, wir haben aber auf Offensive gesetzt – gottseidank ist das aufgegangen. Ein Kompliment an die Mannschaft. Der Dreier war zwar glücklich, aber nicht unverdient." Ried-Trainer Lassaad Chabbi: „Wir hätten am Schluss höher stehen müssen und hätten nach dem ersten Tor nachlegen können." MATTERSBURG – RIED 2:1 (0:0). Torfolge: 0:1 (49.) Ademi (49.), 1:1 (84.) Bürger, 2:1 (86.) Bürger. SR: Hameter.- Pappelstadion, 5.600. Gelb: Perlak (41., Foul); Reifeltshammer (68., Unsportlichkeit), Egho (83., Foul). SVM: Kuster; Höller (37. Farkas), Malic, Mahrer, Rath; Erhardt, Jano; Röcher, Perlak (59. Pink), Atanga (71. Bürger); Maierhofer. Ried: Durakovic; Marcos, Özdemir, Reifeltshammer, Hart; Zulj, Ziegl; Elsneg (65. Brandner), Nutz (82. Egho), Möschl; Ademi.

Da war schnell vergessen, dass Gastgeber Mattersburg nach dem 0:1 in Minute 48 in eine rund 20-minütige Schockstarre verfiel. „Ich war schon überrascht, dass sich die Mannschaft da so aus dem Konzept bringen hat lassen. Andererseits hat sie sich dann toll zurückgekämpft. Das spricht für die Moral der Truppe, aber auch für die nötige Physis.“

Das sagt Chefcoach Gerald Baumgartner, der vom Spielerischen her vor allem die starke Darbietung in der ersten Hälfte hervorhob. Da habe nur der Abschluss gefehlt. In Halbzeit zwei war dann am Ende die nötige Risikobereitschaft erfolgreich.

So lässt sich‘s sportlich leben: Jano, Patrick Farkas, Trainer Gerald Baumgartner, Philipp Erhardt und Patrick Bürger (v.l.) nach dem Schlusspfiff gegen Ried beim Jubeln mit den Fans auf der Haupttribüne. Foto: Ivansich | Ivansich

Mit Markus Pink und Patrick Bürger gesellten sich gleich zwei echte Stürmer zu Stoßspitze Stefan Maierhofer. „Der Plan war eigentlich, „Major“ zu wechseln, weil er auch unter der Woche verkühlt war. Angesichts des Spielstands habe ich mich dann anders entschieden, um noch mehr unmittelbaren Druck zu erzeugen.“

Es funktionierte, Joker Patrick Bürger krönte sich mit zwei Treffern zum Matchwinner einer Partie mit zahlreichen Stangen- und Lattentreffern (SVM zweimal Aluminium, Ried dreimal). „Das freut mich für ihn. Er war in der Vorbereitung einer unserer besten Spieler, dann haben wir uns aber für Major als Spitze ganz vorne entschieden. Trotzdem ist er im Training immer drangeblieben“, lobt Baumgartner.

Bürger verkörpert hier eine Tugend ganz besonders, die der Trainer längst generell bei seinen Profis sieht und positiv hervorhebt: „Unglaublich, wie sehr auch die Spieler, die nicht oder nicht immer drankommen, in den Kader drängen. Das ist vom Kopf her nicht leicht – und trotzdem wird hier vorbildlich gearbeitet.“

Patrick Bürger selbst hat sich mit den beiden Treffern (beide Male war er instinktiv am richtigen Ort – einmal fälschte er einen Jano-Freistoß ab, wenig später verwertete er einen Abpraller zum 2:1) gleich ein „super Gefühl“ beschert. „Endlich habe ich wieder getroffen, das tut extrem gut.“

„Nur möglich, wenn wir zusammenhelfen“

Dass er im Frühjahr bislang (bis auf das 0:3 in Altach) nicht von Beginn weg zum Zug kam, hat er dem großen Ganzen untergeordnet. „Der Trainer hat von Beginn weg gesagt, dass alles nur dann möglich wird, wenn wir zusammenhelfen. Da wird es auch Personalentscheidungen geben, die nicht angenehm sind.“ Klar wolle der Bad Tatzmannsdorfer spielen, Bürger stellt aber klar: „Von der Mentalität her haben wir die richtigen Leute. Da zieht jeder mit – das passt super.“

Weiter geht es für den SVM am Samstag bei der Admira. Gesperrt ist niemand, Alois Höller ist noch fraglich. Er musste gegen Ried nach einem Eisenbahner mit einem Bluterguss vom Platz. Ob es sich ausgeht, wird erst der Wochenverlauf zeigen.

Baumgartner zeigt jedenfalls Respekt vor den Südstädtern: „Was wir bei den Beobachtungen gesehen haben, muss man sagen, dass wir uns anhalten müssen. Das ist eine spielerisch gewachsene und starke Truppe.“

Die nach dem 2:0 bei der Austria auch nicht wenig Selbstvertrauen haben wird. Trotzdem: „Wir werden die eine oder andere Variante überlegen, wissen, was zu tun ist und wollen punkten. Wichtig ist, dass wir weiter am Boden bleiben.“