Es war am 21. September beim ÖFB-Cup-Aus in Lafnitz, als Mattersburg-Tormann Markus Kuster nach einem Abschlag von einem Gegner an der linken Innenseite getroffen wurde. Seitdem schlug sich der 22-Jährige mit Schmerzen herum. Beim jüngsten U21-Teamcamp ging es dann nicht mehr, Kuster musste vorzeitig abreisen.

„Der Knochen ist leicht abgesplittert und eingerissen. Ich trage derzeit einen stärkeren Schuh mit speziellen Einlagen, der einen Gips ersetzt“, berichtete der „Einser“. Für das Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr) gegen die Austria dürfte es sich nicht ausgehen. Dafür darf wohl Goalie-Routinier Markus Böcskör (34) ran. Er ist seit Sommer wieder „Zweier“, tauschte seine Tormanntrainer-Funktion mit Thomas Borenitsch und sagt: „Natürlich will ich mein Bestes geben und beweisen, warum ich im Kader stehe“, zeigt sich der gebürtige Schachendorfer motiviert. „Ich war auch in der Vergangenheit oft im Einsatz und nie ein reiner Tormanntrainer.“

„Vorne brauchen wir mehr Effizienz“

Cheftrainer Ivo Vastic vertraut Böcskör (den er in den letzten beiden Runden der abgelaufenen Saison statt des gesperrten Kuster einsetzte) jedenfalls: „Wenn Kuster nicht kann, dann ist er bereit. Dafür trainieren wir schließlich auch.“ Was sich der Coach gegen die Austria erwartet: „Jeder hat Kraft geschöpft und ist topmotiviert. Bereits bei der 3:1-Niederlage in Wien waren wir lange Zeit nah dran – kurze Schwächephasen haben uns um einen Punktegewinn gebracht. Die gilt es nun zu vermeiden und auf schnelle Gegenstöße zu achten. Vorne brauchen wir mehr Effizienz.“

Klar: Das Schlusslicht aus dem Burgenland ist unter Druck und benötigt endlich Zählbares. Auch Böcskör weiß das: „Dafür arbeiten wir hart im Training. Das soll nun auch einmal im Spiel belohnt werden – wenn wir mutig genug sind.“ Stürmer Markus Pink (Rippenprellung) sollte wieder fit sein.

Am Weg zurück befinden sich auch Nedeljko Malic, Mike Novak, Manuel Seidl oder Dominik Doleschal. Genaue Comeback-Zeitpunkte? Abwarten.