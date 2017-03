MATTERSBURG - SKN ST. PÖLTEN, SAMSTAG, 18.30 UHR.

Nein, der SVM verhielt sich beim 0:1 in Salzburg nicht wie das Kaninchen vor der Schlange. Den Burgenländern fehlte aber unterm Strich der Schwung im Spiel nach vorne. Defensiv gut organisiert sein, war dann doch zu wenig für ein Remis.

Das soll sich gegen den SKN St. Pölten am Samstag ändern. Trainer Gerald Baumgartner: „Wir müssen vor allem offensiv mutig auftreten, da haben wir noch Luft nach oben.“

„Müssen nicht jede Runde die Tabelle neu bewerten“

Die Ansage ist insofern klar, als die Niederösterreicher nach dem Last-Minute-2:1-Erfolg gegen Sturm Graz mit vier Punkten Vorsprung anreisen. Goldtorschütze Manuel Hartl: „Wir haben uns jetzt vor dem direkten Duell mit Mattersburg eine gute Ausgangsposition verschafft. Wenn wir gegen Sturm verloren hätten, wäre der Sieg in Altach nichts wert gewesen.“

So gesehen ist der SVM noch mehr gefordert, auch wenn die Tabelle derzeit für Baumgartner trotzdem nur zweitrangig ist: „St. Pölten hat wie erwartet mit Herz und Leidenschaft gespielt, fantastisch gekämpft. Trotzdem müssen wir jetzt nicht jede Runde die Tabelle neu bewerten, da tut sich eben immer wieder einiges. Wichtig ist, dass wir auf uns schauen und uns entsprechend auf das Duell am Samstag vorbereiten.“

Besagtes Duell werde laut dem Coach jedenfalls ein „sehr intensives Spiel, in dem beide Teams alles geben“ werden. Bei den Burgenländern soll „alles“ neben dem nötigen Kampf und der Laufbereitschaft (in Salzburg wieder uneingeschränkt vorhanden) vor allem auch die kreative Note implizieren.

Noch mehr Qualität für den Variantenreichtum

Jano kehrt nach seiner Gelbsperre wieder in den Kader zurück und soll gegen seinen Ex-Klub spielstrategisch vorgehen. Ist der 30-Jährige in Form, kann er eine tragende Rolle einnehmen. Der spanische Mittelfeldakteur hätte in Salzburg seinen Teil beitragen können, wie der SVM-Chefcoach befindet: „Gegen starke Gegner aus der Bundesliga benötigen wir auch entsprechende spielerische Qualität. Jano hätte uns am Samstag gutgetan.“

Aber auch weitere Profis könnten über kurz oder lang besagte Note heben – falls noch nicht gegen St. Pölten, dann eben in einer der weiteren Runden. Stürmer Markus Pink etwa war wieder für die Amateure im Einsatz und traf beim letzten Test gegen Mannsdorf (5:1) zweimal. Er könnte in Baumgartners Überlegungen ebenso schon bald eine Rolle spielen wie Manuel Seidl, der nach seinem langwierigen Verletzungsausfall anklopft. Seidl sei spielerisch „extrem wichtig“, nicht zu vergessen Kapitän Patrick Farkas. Der Oberdorfer ist nach seiner überstandenen Verletzung ebenfalls wieder ein Thema.

Baumgartner weiß, dass hier die Kaderplätze „sehr umkämpft sind“, stellt aber fest: „Gleichzeitig herrscht bei uns ein großer Teamgeist, das taugt mir. Alle ziehen voll mit und drängen sich auf.“ Definitiv neu besetzt werden muss gegen St. Pölten die Position von Michael Novak links in der Viererkette, der nach dem Foul von Salzburgs Diadie Samassekou am Samstag (siehe links) vorerst passen muss.