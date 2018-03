Das Verfolgerduell Admira gegen LASK am Samstag und SVM gegen Rapid am Sonntag sind rein nüchtern betrachtet – ein Blick auf die Tabelle genügt – die interessantesten Spiele der Runde.

Emotional gesehen ist für den SV Mattersburg ein Heimspiel gegen die Hütteldorfer ohnehin immer ein Hit. Ergo hofft Trainer Gerald Baumgartner auch auf gutes Wetter, damit am Ostersonntag möglichst viele Fans ins Pappelstadion pilgern.

„Wir freuen uns schon darauf, sind topmotiviert. Für das letzte Viertel haben wir uns einiges vorgenommen, dafür müssen wir aber richtig gut sein.“ Der Vorsatz der Grün-Weißen ist einerseits den sechsten Platz zu halten und im Optimalfall auf Rang fünf vorzustoßen. Derzeit klafft nach dem 1:3 beim LASK eine Lücke nach oben von sieben Punkten.

Erst Cool Down, jetzt wieder voller Angriff

Das Wort Pflichtsieg gegen Rapid nimmt der Coach trotz aller Mattersburger Punkteanstrengungen nicht in den Mund, denn: „Rapid ist klarer Favorit. Die sind aber ein bisschen wie eine Wundertüte – manchmal sehr gut, aber nicht konstant.“

Konstant waren die Profis von Baumgartner bis zur Niederlage beim LASK enorm, daran will man nun wieder anschließen. Mental hat das Team in der länderspielbedingten Pause nach zwei Tests vergangene Woche zweieinhalb freie Tage am Wochenende genießen können, bevor die Vorbereitung auf Rapid angelaufen ist.

Übrigens: Selbst bei zwei freien Tagen erhalten die Kicker ein Heimprogramm. Baumgartner: „Das sind teils regenerative Dinge, die auch ein wenig ins Yoga gehen, eine Art Cool Down-Programm. Es ist in Ordnung, wenn ein Spieler einmal einen Tag lang aussetzt. Zwei Tage gar nichts machen, will ich aber nicht.“ Dafür sei dann der Sommerurlaub da – bis dahin gilt es körperlich nicht einzurosten.