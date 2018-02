Wie die Burgenländer am Donnerstag bekanntgaben, zog sich der Mittelfeldspieler im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Der 26-Jährige hatte diese Verletzung bereits im Oktober 2015 im rechten Knie erlitten. Am Samstag gastiert der SVM in der 23. Runde bei Altach.