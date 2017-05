Fünf Runden vor dem Ende der Saison hat sich der SV Mattersburg in einem Pool an Teams etabliert, die einen Respektabstand auf Schlusslicht Ried aufweisen. Auch wenn niemand bereits fix gerettet ist: Sieben (WAC), sechs (Rapid, SVM) und vier (St. Pölten) Punkte Vorsprung sind trotzdem einmal griffige Vorteile im Saisonfinish.

„Der Weg ist nicht mehr weit, aber die paar Schritte müssen wir selbst gehen.“SVM-Trainer Gerald Baumgartner will in den letzten fünf Runden nichts mehr anbrennen lassen

Mattersburg-Trainer Gerald Baumgartner: „Wichtig ist, dass wir voll fokussiert bleiben, höllisch aufpassen und nicht die Nerven verlieren. Dass wir mental stark sind, haben wir bereits bewiesen. Dies gilt es jetzt beizubehalten, selbst wenn der Abstand nach hinten kleiner werden sollte. Der Weg ist nicht mehr weit, aber die paar Schritte müssen wir schon selbst gehen.“

Ein klarer Fingerzeig, dass man sich im Burgenland nur auf sich selbst verlassen wolle. Auch wenn der kommende Gegner ein schwerer Brocken ist. Am Samstag empfängt Mattersburg Leader Salzburg, der mit einem Punktegewinn Meister werden kann. „Das stärkste Team der Liga, gegen das trotzdem alles möglich ist. Wir haben zuletzt vier Punkte aus zwei Auswärtsspielen in Graz und beim WAC geholt. Das zeugt von extremer Moral.“

Der Chefcoach vertraut seiner Mannschaft, die am Samstag mit einem späten Kraftakt in Form eines Doppelschlags (86., 87.) beim WAC noch ein 2:2 holte. Mann des Spiels war Alois Höller, der eine Woche davor beim 2:0 in Graz noch mit einem Jochbeinbruch ausgeschieden war, auch der Kieferknochen hatte etwas abbekommen. Der Profi kam als Joker (somit waren Stefan Maierhofer nach seinem überstandenen Jochbeinbruch und Höller als neues Phantom jeweils mit Maske aktiv) und staubte einen zu kurz abgewehrten Ball zum 2:2 ab. „Das ist schon unglaublich. Eine Woche davor bin ich noch im Spital in Graz gelegen und bin vom vorzeitigen Saisonende ausgegangen.“

„Die Maske ist wirklich ein Wunderding“

Die erfolgreiche Operation am Montag, die toll verlaufenden Tage danach und das sichere Gefühl mit der angepassten Maske sorgten aber für ein mehr als schnelles Comeback. Zudem blieb Höller (anders als etwa Stefan Maierhofer) ein gesplittertes Jochbein erspart, was die Genesung wesentlich verkürzte. „Es hat gepasst. Ich konnte auf Schmerzmittel praktisch verzichten, hatte keine große Schwellung – und die Maske ist wirklich ein Wunderding. Das Sichtfeld ist überhaupt nicht eingeschränkt und sie gibt extreme Sicherheit – sie ist auch genau dort sehr hart, wo der Bruch war.“

Passieren könne freilich immer etwas, „das muss jeder für sich selbst entscheiden – eine Frage der Eigenverantwortung. Ich wollte schließlich mitfahren und ein gutes Zeichen setzen. Dass es so geendet hat und ich zudem erstmals seit langem wieder getroffen habe, ist top.“

Was sich Höller nun für das Duell mit Salzburg erwarte? „Das ist ein Spitzenspiel, wenn man sich die Frühjahrstabelle ansieht“, spielt der 28-Jährige auf die guten Werte der beiden Teams im Jahr 2017 an. Salzburg liegt mit 29 Punkten vorne, Mattersburg ist punktegleich mit der Admira Zweiter, steht in dieser Wertung bei 20 Zählern. „Wir sind gut drauf, warum soll uns da nicht etwas gelingen?“