Vollgas. Seit Montagvormittag arbeiten die Profis des SV Mattersburg fokussiert im Trainingslager an der Algarve nahe Portimao am Feinschliff für das Frühjahr.

Dort, wo die Mannschaft bereits 2012 logiert hat, wird nun im Penina Golf Resort – abseits der golfenden Gäste – am dortigen Trainingsplatz an jener Technik und vor allem Taktik gefeilt, die auch den nötigen Erfolg bringen soll.

Nebenbei gilt es für die Spieler, sich beim neuen Trainer Gerald Baumgartner aufzudrängen. Genügend Gründe also dafür, dass es am Platz kräftig „raschelt“. Franz Lederer, Sportlicher Leiter: „Ausruhen wird sich hier niemand. Das spürt man auch ganz deutlich.“

Mittendrin sind auch seit Beginn des Camps die beiden Neuzugänge Stefan Maierhofer und David Atanga. Letzterer, 20-jähriger U20-Teamspieler aus Ghana, von Red Bull Salzburg bis Sommer ausgeliehen (im Herbst war er in der 2. Deutschen Bundesliga bei Heidenheim engagiert, wo er allerdings nur viermal zum Einsatz kam) und für mehr Schwung auf der Außenbahn vorgesehen, zeigt sich jedenfalls positiv: „Alles läuft bis jetzt sehr gut. Die Mannschaft hilft mir sehr, mich rasch zu integrieren. Jetzt gilt es für mich, Spielpraxis zu sammeln. Es ist noch einiges drin.“

Und Maierhofer? Der 34-jährige Stürmer sorgt schon alleine durch seine Präsenz im Training für Schwung in der Mannschaft. Über sein Engagement bei den Grün-Weißen sagt er jedenfalls: „Mir war rasch klar, dass ich das machen will. Ich habe richtig Bock.“

Verteidiger Cesar Ortiz sollte dem SVM helfen

„Er ist ein Typ. So einer kann dir einfach helfen, weil er weiß, was zu tun ist“, glaubt auch Lederer an den neuen Impuls in der Offensive.

Defensiv wird Mattersburg ebenfalls verstärkt, das steht fest. Auch wenn zu Beginn des Trainingslagers die Position eines neuen Verteidigers noch offen war. Hier vermeldeten die Vorarlberger Nachrichten am Montag, dass Altach-Innenverteidiger Cesar Ortiz Thema und bereits aus dem Trainingslager abgereist sei. Von SVM-Klubseite wurde die Meldung vorerst nicht kommentiert.

Der 27-Jährige wäre im Fall einer Verpflichtung nach Jano und Fran der dritte Spanier in den Reihen der Burgenländer – und sollte dem SV Mattersburg in der zentralen Defensive weiterhelfen können – auch wenn er im Herbst beim Sensations-Leader aus Vorarlberg verletzungsbedingt nur zu lediglich sechs Einsätzen kam.

Die Spieler, die bereits vor Ort trainieren, finden jedenfalls perfekte Rahmenbedingungen vor. Denn der Kader von Trainer Gerald Baumgartner genießt das Privileg, auf einem in diesem Winter noch unbenutzten Spielfeld zu trainieren.

Heute, Mittwoch, steht der erste von drei Tests auf dem Programm. Dabei trifft Mattersburg auf den Achten der abgelaufenen K-League-Saison in Südkorea, den FC Gwangju. Fixiert ist auch der Gegner am kommenden Dienstag – dabei handelt es sich um den schwedischen Klub IFK Norrköping. Am Samstag wechselt der Tross dann ins Ria Park Hotel in Almancil (wo man in den letzten drei Jahren schon war), ehe es am nächsten Mittwoch heimwärts geht. Und auch wenn das Hotel aus organisatorischen Gründen gewechselt wird, die Strategie bleibt derzeit ohnehin gleich. Vollgas.