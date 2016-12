RIED – MATTERSBURG 2:1. Trainer Ivica Vastic veränderte seine Mannschaft im Vergleich zum 1:1 gegen Rapid an einigen Positionen: Kapitän Patrick Farkas war verkühlt und fiel aus - statt ihm rückte Mike Novak nach langem wieder einmal in die Startformation. Alois Höller musste eine Gelbsperre absitzen, statt ihm kam der zuletzt angeschlagene Patrick Bürger retour in die Spitze. Flo Templ, gegen Rapid noch vorne zu finden, wechselte dafür auf Höllers rechte Furche, außerdem rückte Sven Sprangler nach seiner Sperre wieder in das zentrale Mittelfeld. Dafür nahm Philipp Erhardt (gegen Rapid an dieser Position im Einsatz) diesmal auf der Ersatzbank Platz.

Auffallend an diesem Abend: Von Beginn weg wirkten die Gäste frischer und vor allem zielstrebiger. Das wurde auch prompt belohnt. 5. Minute: Sven Sprangler erkämpfte sich den Ball im Mittelfeld, das rasche Umschaltspiel der Burgenländer funktionierte und Novak setzte Patrick Bürger perfekt ein – der Südburgenländer verwertete die Flanke wuchtig per Kopfball via Innenstange ins Tor.

Endlich einmal eine rasche Führung des SVM, die vom Gegner (wie etwa Rapid beim 1:1 am Mittwoch) auch nicht prompt wieder egalisiert werden konnte. Denn Mattersburg kontrollierte die Partie, auch wenn die Oberösterreicher sehr wohl Chancen zum Ausgleich vorfanden. Einmal scheiterte Dieter Elsneg, dann klatschte ein Freistoß von Thomas Bergmann an die obere Latte, später musste Novak noch einmal vor Mathias Honsak klären.

Auf Seiten der Burgenländer wiederum legten die Kopfball-Spezialisten nach. Nedeljko Malic setzte einen Ball nach Corner von Jano knapp ans Außennetz, dann war es Barnabas Varga, der eine Vorlage von Vitaljis Maksimenko aus der Drehung per Kopf Richtung Tor brachte, Goalie Thomas Gebauer konnte aber parieren.

Erst Angst vor dem Gewinnen und dann die Trendwende

Nach Wiederbeginn bemühte sich Ried redlich um mehr Offensivgefahr, heraus kam aber herzlich wenig. Stattdessen bekamen die Besucher eher ein Geplänkel zu sehen, wo wenig Zählbares herauskam. Also musste der Zufall mitspielen. Minute 63: Eckball Ried, SVM-Tormann Markus Kuster verfehlte im Getümmel den Ball und Sven Sprangler konnte das verlassene Runde gerade noch vor dem Gegner klären.

Und doch war bei Grün-Weiß mit Fortdauer der zweiten Hälfte eine Art Angst vor dem Gewinnen erkennbar. Obwohl die SV Ried alles andere denn gefährlich agierte, gelang es Mattersburg da nicht, das Spiel nachhaltig unter Kontrolle zu bringen. Zu rasch verloren die SVM-Profis da den Ball, zu wenig konstruktiv gestalteten sie etwaige Gelegenheiten zum Kontern – und um dann mit einem zweiten Treffer alles klarzumachen.

So kam es eben anders, und wie.

Die Chronologie des sportlichen Schreckens für den SVM.

78. Minute: Erst schwächte Sven Sprangler seine Mannschaft mit einem unnötigen Foul im Mittelfeld. Da er bereits Gelb gesehen hatte, war die Konsequenz bitter. Die zu dem Zeitpunkt nicht mehr sicheren Burgenländer waren plötzlich um einen Mann weniger.

80. Minute: Patrick Möschl zog in die Mitte und probierte einen Schuss ins lange Eck – der Ball senkte sich zum Ausgleich unhaltbar ins lange Eck.

83. Minute: Passend zur aktuellen Lage des SVM tankte sich Thorsten Röcher bei einem der wenigen Gegenstöße auf der linken Toroutlinie irgendwie durch, brachte die Flanke über Thomas Gebauer in die Mitte, wo Flo Templ aus spitzem Winkel übernahm, aber eben nur Gebauer traf.

88. Minute: Nach einem Eckball von Ried konnten die Burgenländer den Ball nicht klären, dieser kam zur Mitte, wo Thomas Reifeltshammer zum 2:1-Siegestreffer einschoss.

Das war es. Somit verpasste der SVM genau zur Halbzeit der Bundesliga auch den Sprung auf Platz neun, der absolut möglich war. Weiter geht es am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen die Admira.