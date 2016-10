Die 0:2-Heimpleite gegen die Wiener Austria brachte den SVM am Sonntag nicht weiter. Im Gegenteil: Mit St. Pölten (1:1 bei der Admira) und dem WAC (2:2 gegen Salzburg) punktete die Konkurrenz im Tabellenkeller.

Zu wenig Punkte nagen auch am Selbstvertrauen

Also sind die Profis von Ivo Vastic am Samstag beim Spiel in Graz gegen Tabellenführer Sturm doppelt gefordert. Eine Runde später geht es ins Lavanttal zum WAC, da wäre eine Überraschung in der Steiermark vorab viel wert. Wie die Mannschaft in der aktuellen Lage das anstellen soll? „Wir werden extrem viel laufen und uns alles erkämpfen müssen. Hinten ist es nötig, noch konsequenter aufzutreten. Klar ist aber, dass es nicht einfach wird,“ so Trainer Ivo Vastic.

Was ist schon einfach derzeit? Zu wenig Punkte nagen auch am Selbstvertrauen der Mannschaft. „Die Mannschaft ist aber willig, möchte unbedingt das Erfolgserlebnis. In Graz haben wir oft gute Leistungen gebracht. Warum nicht auch jetzt? Auch wenn die dort von der ersten Runde an sehr konstant auftreten…“

Personell wird wohl wieder Markus Böcskör statt Markus Kuster im Tor stehen. Der Einsergoalie ist nach seiner Mittelfußknochenverletzung am Weg der Besserung, aber Sturm Graz dürfte dann doch noch zu früh kommen.