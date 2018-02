Zehn Punkte aus den letzten vier Runden, gleichbedeutend mit der Rückrunde (die bereits im Dezember startete), weisen den SVM als aktuell bestes „Frühjahrsteam“ aus. Vor einem Jahr noch standen die Burgenländer voll im Abstiegskampf, nun bietet der punktuelle Zwischenspurt eine neue Perspektive. Mattersburg steht auf Platz sieben der Tabelle, punktegleich mit der Wiener Austria, und darf sich nach oben orientieren.

Wolfgang Wallner

Zuletzt feierten die Profis einen souveränen 3:0-Erfolg beim SKN St. Pölten, bei dem vor allem nach der Pause einiges rund lief. Speziell Doppeltorschütze und Assistgeber Smail Prevljak behauptete sich hier. Seine Ansage: „Wir haben in der Vorbereitung gut gearbeitet, das sieht man. Jetzt gilt es, das Spiel für Spiel umzusetzen.“

Dementsprechend positiv fällt auch die aktuelle Momentaufnahme von Cheftrainer Gerald Baumgartner aus: „Die ist sehr cool, aber hart erarbeitet. Jetzt gilt es dranzubleiben und weiterhin regelmäßig zu punkten. Es zeichnet ja auch gute Mannschaften aus, dass sie Woche für Woche ihr Leistungspotenzial abrufen.“ Druck gebe es schließlich immer, aber: „Vor einem Jahr hatten wir noch den negativen Druck im Abstiegskampf. Jetzt ist es ein positiver Druck.“

„Wir hoffen auf viele Fans gegen die Austria“

Die nächste Gelegenheit bietet sich schon am Samstag (18.30 Uhr) daheim beim Duell gegen die Austria. Während die Veilchen mit 27 Zählern hinter den Erwartungen liegen, befinden sich die punktegleichen Mattersburger auf der Überholspur. Baumgartner warnt aber: „Wir müssen am Boden bleiben, werden alles reinhauen und hoffen auf viele Fans. Ich erwarte einen Kampf auf Biegen und Brechen.“

Wie man die Veilchen bezwingt, hat der SVM zuletzt am 5. November auswärts beim 3:1-Erfolg bewiesen. Im Pappelstadion sieht die Bilanz trister aus. Der letzte Erfolg gegen die Violetten datiert vom 20. März 2012, als Ilco Naumoski und Michi Mörz die Tore beim 2:0-Sieg schossen. Von jenen, die damals im Kader standen, sind knapp sechs Jahre später lediglich noch Nedeljko Malic, Lukas Rath, Alois Höller, Manuel Seidl und Patrick Bürger dabei.

Höchste Zeit also, dass nach sieben Heimpleiten am Stück wieder einmal etwas Großes gelingt. „Wenn wir schon von der Statistik sprechen, dann geht es für uns ja auch darum, nach drei Siegen in Folge eventuell den vierten Erfolg am Stück einzufahren.“

Das grün-weiße Werkl dafür läuft jedenfalls wie geschmiert, besser werden kann laut Baumgartner aber noch das Auftreten in Ballbesitz. „Gegen den Ball arbeiten wir sehr gut, mit dem Ball können wir die Angriffe noch gefährlicher fertigspielen und noch bessere Entscheidungen treffen. Auch der Spielaufbau kann noch zielstrebiger erfolgen.“ Das alles ist jedenfalls schon Kritik auf hohem Niveau – aber durchaus angebracht. Es geht ja schließlich auch um neue Perspektiven.