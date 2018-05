Die Zahl der Mattersburger Ausfälle lag beinahe im zweistelligen Bereich. Während bei den Gästen Improvisieren angesagt waren, wollten die Hausherren im letzten Heimspiel der Saison den Zusehern noch einmal etwas bieten. Und beinahe verpatzte der SVM der Elf von Trainer Marco Rose auch die Party. Bis zur 95 Minute hielt die Mattersburger Abwehr-Mauer, dann traf Salzburg.

Tabelle der Tipico Bundesliga

SALZBURG – MATTERSBURG 1:0. SVM-Trainer Gerald Baumgartner musste seine Elf gegenüber dem 1:1 bei der Admira in der Vorwoche umkrempeln. In der Defensive begannen Philipp Erhardt und Rene Renner für Thorsten Mahrer und Michael Lercher. Statt dem gesperrten Jano begann Manuel Seidl im Zentrum, außerdem rutschte Andi Gruber für Florian Hart in die Startelf.

Die Gastelf agierte in der Anfangs-Viertelstunde vorsichtig, Salzburg hatte deutlich mehr vorm Spiel. Richtig gefährlich wurde der Meister in der Anfangsphase aber nicht. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit erhöhten die Salzburger das Tempo. Mehr als einen Lattenschuss durch Hannes Wolf konnten die Gastgeber aber nicht verbuchen. Mattersburg überstand Halbzeit eins unbeschadet, hatte selbst allerdings keine einzige nennenswerte Tormöglichkeit.

Joker Gulbrandsen stach in der Nachspielzeit

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen, die Salzburger waren die bessere Mannschaft, bissen sich aber weiterhin die Zähne an der burgenländischen Defensive aus. Munas Dabbur hatte in Minute 50 die große Chance auf das erste Tor. Danach kam Reinhold Yabo nach einem Minamino-Zuspiel zu spät. Nach 55 Minuten schwächte sich Salzburg selbst, als Hannes Wolf nach einem rüden Einsteigen gegen Okugawa völlig richtig die Rote Karte sah.

In der Folge war das Spiel offener, beide Mannschaften hatten die eine oder andere Torszene. Als der SVM den Punkt praktisch schon in der Tasche hatte, schlugen die Salzburger eiskalt zu. Nach einer Hereingabe kam der Ball zu Gulbrandsen und der beförderte in Minute 95 den Ball zum 1:0-Endstand über die Linie. Im letzten Spiel der Saison trifft der SVM am kommenden Sonntag daheim im Pappel-Stadion auf den LASK, wo ein Punkt reicht, um Platz sechs zu fixieren.

STATISTIK

SALZBURG – MATTERSBURG 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 (95.) Gulbrandsen.

Rot: Wolf (55., Foul).

Gelb: Caleta-Car (76., Foul), Dabbur (86., Unsportlichkeit); Seidl (32., Foul), Erhardt (66., Foul), Ertlthaler (82., Foul), Maierhofer (94., Unsportlichkeit).

SR: Schüttengruber.- Red Bull-Arena, 11000 .

Salzburg: Walker; Lainer, Ramalho (65. Onguene), Caleta-Car, Schlager; Haidara, Samassekou, Yabo; Wolf; Minamino (74. Gulbrandsen), Dabbur.

Mattersburg: Kuster; Novak, Malic, Erhardt, Renner; Seidl, Ertlthaler; Okugawa (76. Bürger), Gruber, Pink (71. Maierhofer); Prevljak.

STIMMEN

SVM-Trainer Gerald Baumgartner: „Es war eine gute Leistung von uns. Vor allem wenn man sieht, wer bei uns gefehlt hat. Wir haben unsere Chance nach dem Ausschluss gesehen, dann am Ende aber leider ein bitteres Tor bekommen.“