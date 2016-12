Es gibt einiges zu tun. Dieses Motto gilt für die Profis des SVM ganz offensichtlich, starten die Burgenländer doch bereits am Dienstag, den 3. Jänner, wieder in die Vorbereitung auf das Frühjahr. Meister Salzburg oder Sturm Graz, um nur zwei Beispiele zu nennen, legen erst am 9. Jänner los.

„In unserer Situation denken wir natürlich über alles nach“

Mattersburgs Klubchef Martin Pucher

Die aktuelle prekäre Situation ist dem kompakten Urlaub (nur etwas mehr als zwei Wochen Pause) der Grün-Weißen geschuldet. Es gilt, im neuen Jahr keine Zeit zu vergeuden, um möglichst punktgenau in die verbleibenden 16 Runden zu starten.

Der SV Mattersburg überwintert als Letzter. Nun wird nachgedacht – auch über Trainer Ivo Vastics (Bild) Posten. Fotos: Martin Ivansich | Martin Ivansich

Vier Punkte liegt die Mannschaft von Trainer Ivo Vastic nach dem letzten Spieltag des Herbstes hinter Aufsteiger St. Pölten zurück – die gilt es rasch aufzuholen.

Ob der Chefcoach beim Trainingsauftakt im neuen Jahr die Grün-Weißen weiterhin betreuen wird oder nicht beziehungsweise ob bereits neue Spieler an Bord sein werden, bleibt bis auf weiteres offen.

Präsident Martin Pucher stellte gegenüber der BVZ jedenfalls fest: „In unserer Situation denken wir natürlich über alles nach. Das geht sowohl in Richtung Spieler, als auch in Richtung Trainer.“ Eine Tendenz lässt der Bankdirektor aber nicht zu. „Es ist alles offen. Wir wollen innerhalb des Vereins jetzt einmal durchatmen, werden gleichzeitig analysieren und dann die nötigen Schlüsse ziehen.“

Graubereich zwischen „Ist“ und „Könnte“

Dass bei einer Bilanz von 14 Punkten nach 20 Runden der Posten des Trainers logischerweise höchst vakant ist, steht fest. Unabhängig davon will Pucher einen differenzierten Zugang walten lassen – und sagt trotz der prekären sportlichen Lage: „Ich bin nicht ganz unzufrieden, weil es genügend Spiele gegeben hat, in denen wir definitiv nicht schlechter waren. Unterm Strich sehe ich, dass bis auf drei, vier Partien überall etwas drin war. In einigen Partien sind wir in Führung gegangen, haben das dann aber nicht drübergebracht.“

Beispiele: Die zweimalige Führung gegen Ried daheim und auswärts (in Mattersburg 1:1 nach 1:0, in Ried 1:2 nach 1:0 – jeweils durch späte Gegentreffer) sei so eine Sache gewesen, auch die 1:2-Heimpleite gegen Altach war höchst unnötig. „Das hat mich auch sehr geärgert.“

All das ändert freilich nichts an den Fakten. Die Rote Laterne leuchtet derzeit bedenklich stark. Auch wenn Pucher etwa an die Saison 2010/2011 zurückerinnert, als der SVM im Winter nach 19 Spieltagen 12 Punkte am Konto hatte, nur zwei Zähler vor dem LASK gelegen war und in der ersten Frühjahrsrunde prompt zum direkten Duell nach Linz musste. Da siegte Mattersburg dann 1:0 und fixierte in der Folge relativ klar den Klassenerhalt.

Und diesmal? Verheißungsvoll sieht die Lage nicht aus. Das Oberhaupt ist trotzdem zuversichtlich. „Wäre ich das nicht, wäre etwas falsch.“