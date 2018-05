So heroisch der 3:2-Erfolg bei der Wiener Austria in der Woche davor auch war: Die 0:1-Heimpleite gegen stark ersatzgeschwächte Altacher war das genaue Gegenteil. Eine ambitionierte zweite Halbzeit konnte am sportlichen Befund nichts mehr ändern. Die Chancen der mittlerweile längst ausgesprochenen europäischen Ambitionen für den Sechsten SV Mattersburg sind vor dem direkten Duell beim Fünften Admira beinahe auf den Nullpunkt gesunken.

Auch wenn sich Trainer Gerald Baumgartner kämpferisch gibt: „Wir wollen alles mobilisieren, haben auch mit der Mannschaft gesprochen und die Niederlage aufgearbeitet. Solange es rechnerisch möglich ist, werden wir es probieren, doch noch Platz fünf zu erreichen.“

Dass dieses Unterfangen extrem schwer bis nahezu unmöglich ist, weiß der Coach. Nicht zuletzt deshalb war die Niederlage am Samstag gegen Altach auch „sehr ärgerlich und extrem schade, weil wir eigentlich im Rennen bleiben wollten.“ Kapitän Nedeljko Malic brachte nach dem Schlusspfiff die Möglichkeit ins Spiel, man habe sich vielleicht zu viel Druck gemacht. Das ließ Baumgartner nicht gelten: „Vor einem Jahr war der Druck im Abstiegskampf um einiges größer. Auf mich hat es eher so gewirkt, wie wenn der eine oder andere speziell vor der Pause nicht zu hundert Prozent bei der Sache war.“

Wer kommt, wer bleibt, wer geht?

Zu viel wollen kann da natürlich trotzdem ein Hemmschuh sein. Sehr wohl kann die parallel laufende Kaderplanung für die neue Saison zumindest unterbewusst abfärben. „Da und dort sind in gewissen Bereichen Dinge noch nicht geregelt. Das soll und darf aber keine Ausrede sein, wenn es um die nötige Leistung am Platz geht.“ Die soll das Team nun in den verbleibenden drei Runden bei der Admira, in Salzburg beim Meister sowie zum Abschluss daheim gegen den LASK bringen. Thorsten Mahrer kehrt nach seiner Gelbsperre wieder in den Kader zurück.

Spannend ist übrigens abseits des Alltagsgeschäfts am Personalsektor, was die Zusammensetzung des Kaders für die neue Saison betrifft. Unbestätigten Infos zufolge laufen schließlich die Verträge bei Manuel Seidl (29), Michi Perlak (32), Patrick Bürger (30), Stefan Maierhofer (35), Thorsten Mahrer (28), Michael Novak (27), Markus Pink (27), Philipp Erhardt (24), Fran Sanchez (28), Mario Grgic (26) und Dreiergoalie Markus Böcskör (35) aus. Hier gilt, den Lauf der Dinge abzuwarten, sprich wer aller verlängert (wird) oder sich woanders hin orientiert beziehungsweise orientieren muss.

Zudem stehen die Salzburg- beziehungsweise Liefering-Leihspieler Smail Prevljak (er feiert morgen, Donnerstag, seinen 23. Geburtstag) und Masaya Okugawa (22) offiziell wohl tendenziell nur noch bis zum Ende der Saison unter dem SVM-Wappen.

Und von all diesen Personalfragen wird es letztlich auch abhängen, wer die Burgenländer in der kommenden Meisterschaft dann als Neuzugang verstärken wird. Auch das ist der Lauf der Dinge.