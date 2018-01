Vor einem Jahr wusste beim SVM niemand so ganz genau, wo die sportliche Reise hingehen werde. Die Burgenländer standen mit 14 Punkten am Tabellenende, vier Zähler fehlten auf den damaligen Vorletzten St. Pölten und somit auf das rettende Ufer.

Ivo Vastic war als Trainer Geschichte, Nachfolger Gerald Baumgartner scharrte in den Startlöchern, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Die restliche Geschichte ist bekannt. Ried stieg ab, Mattersburg hielt dank eines Top-Frühjahrs souverän die Liga.

Mehr Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse

Morgen, Donnerstag, startet Mattersburg in die Vorbereitung auf die verbleibenden 16 Runden der Meisterschaft. Diesmal ist die Lage klarer. Die Burgenländer sind dank einer starken zweiten Herbsthälfte im Mittelfeld und dürfen sich tatsächlich nach oben orientieren. 14 Punkte aus den letzten acht Runden und Platz drei in dieser Tabelle (siehe links) belegen den starken Atem der Grün-Weißen vor der Winterpause.

Gerade hier will Trainer Gerald Baumgartner mit seinem Team anschließen. „Am Ende hat sich gezeigt, dass sich die Jungen prächtig entwickeln und gemeinsam mit den Arrivierten ein gut funktionierendes Gesamtpaket bilden. Jetzt gilt es, gewisse Details weiter zu verbessern, um entsprechend erfolgreich das Frühjahr bestreiten zu können.“

Der 53-Jährige will hier zwei wesentliche Eckpfeiler weiter stärken. „Die Defensive soll sich noch weiter stabilisieren, um die Anzahl der Gegentreffer zu verringern. Parallel dazu war die Chancenverwertung in den meisten Spielen nicht so, wie wir das gerne hätten. Positiv ist aber, dass wir uns immer wieder gute Möglichkeiten erarbeitet haben.“

Test gegen Scheibling‘ und den 2. Liga-Leader

Bestes Beispiel, wie es gehen könnte, war das 5:1 zum Abschluss des Herbstes gegen den WAC. Da zappelte zwar auch nicht jeder Ball bei den Chancen im Netz, die Ausbeute konnte sich aber trotzdem sehen lassen. „Die Formkurve der Mannschaft hat in den letzten Runden vor der Winterpause generell stark nach oben gezeigt. Wenn wir einen Hänger wie den nach dem an sich guten Saisonstart vermeiden können, bin ich zuversichtlich.“

Bis 13. Jänner wird die Profiabteilung in der Fußballakademie arbeiten, ehe der Tross dann den Trainingsschwerpunkt für zehn Tage an die portugiesische Algarve verlegt. Drei Tests sind dort geplant, zuvor kommen die Spieler schon zweimal in den Matchgenuss gegen Teams aus dem Unterhaus.

Kommenden Dienstag (9. Jänner, 18 Uhr) steht das Spiel gegen 2. Liga Mitte-Herbstmeister FSG Oberpetersdorf/ Schwarzenbach am Programm, am 11. Jänner (18 Uhr) folgt dann ein Test gegen Scheiblingkirchen (1. Landesliga/NÖ). Beide Male geht es in der Akademie zur Sache.

Bundesliga-Start

3. Februar, 16 Uhr: Mattersburg - Sturm Graz; 18.30 Uhr: Salzburg - Admira, LASK - St. Pölten, WAC - Altach.

4. Februar, 16.30 Uhr: Rapid - Austria.