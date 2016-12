Mattersburg und St. Pölten können sich aktuell glücklich schätzen, einander (noch) zu haben. Denn die Konkurrenz enteilt dem Duo am Ende der Tabelle. Aus Sicht des SVM war der Samstag besonders bitter, weil die Burgenländer Ried mit einem Sieg in den unmittelbaren Abstiegskampf reinziehen hätten können.

Dass die 1:0-Führung gegen einen über weite Strecken harmlosen Gegner nicht über die Zeit gebracht wurde, gleicht einem klassischen Selbstfaller. Plötzlich sind die Oberösterreicher neun Punkte weg – drei hätten es sein können, wenn nicht müssen.

Zuversicht „ist auf jeden Fall vorhanden“

Trainer Ivo Vastic nach der 1:2-Pleite: „Wir hatten alles in der eigenen Hand. Nach der Pause hat dann der Mut nach vorne gefehlt – und wir haben zu viele Bälle verloren.“ Trotz des 1:1 gegen Rapid bleiben somit zwei Spieltage im Kopf, die zu wenig einbrachten.

Wie groß die Zuversicht bei Vastic für eine Trendwende noch ist? „Die ist auf jeden Fall vorhanden. Die Mannschaft hat ja zuletzt gegen Salzburg und Rapid gezeigt, wozu sie in der Lage ist.“

Nun gehe es darum, vor dem so wichtigen Duell mit der Admira (Samstag, 18.30 Uhr) die Mannschaft auf Sieg einzustellen. „Fehler müssen weiter angesprochen und beseitigt werden. Besonders wichtig wird sein, auch im Falle einer Führung nachzulegen – das muss in die Köpfe hinein. In Ried wurden wir dafür bitter bestraft.“

Sven Sprangler ist nach seiner Ampelkarte gesperrt, dafür darf Alois Höller wieder spielen. Kapitän Patrick Farkas (grippaler Infekt) war zu Wochenbeginn noch außer Gefecht – aber zumindest guter Dinge für einen Einsatz.