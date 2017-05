Dabei begann das Spiel für die Hausherren alles andere nach Wunsch. Mit viel Kampfgeist drehten die Burgenländer aber den raschen 0:1-Rückstand am Ende um.

Der Auftakt aus Sicht der Mattersburger war wenig optimal. Schon nach zehn Minuten schob Salzburgs Wanderson im zweiten Versuch zur Führung des Tabellenführers ein. Der hatte mit einem Sieg die Chance in Mattersburg den Meistertitel zu fixieren. Das Spiel blieb aber bis zur Pause ausgeglichen, weil die Hausherren mutig mitspielten. Und das wurde belohnt. Nach einem Eckball war Stefan Maierhofer zur Stelle und sorgte per Kopf für den Ausgleich. Mattersburg stand gut, ließ nach dem Gegentreffer kaum Chancen zu und warf alles in die Waagschale.

Salzburg-Leihgabe besiegelte den Triumph

Nach der Pause blieb Mattersburg dran. Hinten stand die Baumgartner-Elf solide und vorne nutzte ausgerechnet David Atanga, eine Leihgabe der Bullen, die erste Chance nach dem Seitenwechsel. Er traf mit einem präzisen Schuss ins Eck. Danach standen die Grün-Weißen weiterhin sattelfest, der Fast-Meister biss sich an den engagierten Mattersburgern die Zähne aus.

Bis zum Schlusspfiff kamen die Salzburger zu keiner ernsthaften Torchance mehr. Der SVM überstand auch die lange Nachspielzeit (sechs Minuten) unbeschadet und durfte danach ausgiebig jubeln. Mit drei Punkten, die nicht unbedingt eingeplant waren, und gehörig Selbstvertrauen geht es nun nächste Woche nach St. Pölten. Dort können Patrick Farkas und Co den Klassenerhalt einen weiteren Schritt näher kommen.

STIMMEN

Philipp Erhardt: „Das waren drei Punkte, die uns am Ende viel weiterhelfen können. Aber noch sind wir nicht durch, müssen noch weiter Punkte sammeln. Am besten gleich in St. Pölten. Wenn wir wieder so auftreten wie heute, dann wird uns das auch gelingen. “

Nedeljko Malic: „Wenn man gegen den Meister gewinnt, ist das immer toll. Und in unsere Situation natürlich überragend. Wir sind sehr zweikampgstark aufgetreten und vorne haben wir einfach unsere Chancen genutzt.“

STATISTIK

MATTERSBURG – SALZBURG 2:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (10.) Wandersdon, 1:1 (25.) Maierhofer, 2:1 (48.) Atanga.

SR: Lechner.- Pappelstadion, 5200.

Gelb: Höller (41., Foul), Bürger (94., Unsportlichkeit), Schwegler (55., Unsprtlichkeit), Miranda (67., Foul), Walke (70., Unsportlichkeit).

SVM: Kuster; Farkas, Ortiz, Malic, Novak; Erhardt, Jano; Atanga (83. .Varga), Röcher (72. Mahrer), Höller; Maierhofer (76. Bürger).

SALZBURG: Walke; Schwegler (63. Stangl), Miranda,Wisdom, Lainer; Lazaro, Laimer, Samassekou (63. Hwang), Berisha (74. Radosevic); Minamino, Wanderson.