Abstiegskampf war vorgestern. Es ist noch kein Monat her, als St. Pölten am 28. Oktober beim direkten Duell im Pappelstadion mit 1:0 in Führung gegangen war. Plötzlich betrug der Abstand des Vorletzten Mattersburg zum Letzten SKN in der Blitztabelle nur noch zwei Punkte.

Mittlerweile ist sogar der Vierte Admira in Sicht

Einen Ausgleich zum 1:1 und zwei Siege in Folge später steht jedoch fest: Bis auf weiteres sind die Fronten am Ende der Tabelle geklärt. Der SV Mattersburg hat zehn Punkte Vorsprung auf St. Pölten und (verglichen mit dem Abstand auf Platz zehn) mittlerweile sogar Sicht bis zu der viertplatzierten Admira. Die liegt acht Punkte vor den Burgenländern und ist am Samstag auch der nächste Gegner.

Trainer Gerald Baumgartner vor dem Duell in der Südstadt: „Die Admira ist spielerisch sehr stark und mit viel Tempo sowie Kreativität ausgestattet. Wenn wir als Mannschaft funktionieren, haben wir aber gute Chancen.“

Schließlich ging dem SVM beim 3:1 auswärts gegen die Austria nach langer Durststrecke der Knopf auf, zuletzt legte Mattersburg am Samstag gegen Altach nach. Alois Höller: „Nach dem völlig verdienten Sieg bei der Austria war es gegen Altach aufgrund der zweiten Hälfte nicht ganz so klar, aber das ist eben das Phänomen, wenn du mit einem Sieg im Rücken auftrittst.“

Trainer-Lob für Seidl: „Trägt spielerisch einiges bei“

Nach der Pause lief bei Grün-Weiß offensiv nicht viel, ehe Nedeljko Malic nach einem Corner per Kopf in Minute 85 zum 1:0-Sieg traf. Plötzlich endete so ein Spiel zugunsten der Burgenländer. Warum nicht schon früher in der Saison? „Es sind halt immer Menschen am Werk. Durch das erlangte Selbstvertrauen geht jetzt wieder mehr auf. Ich hoffe, dass wir künftig noch mutiger agieren.“

Jedenfalls hat der Coach mit Manuel Seidl (29), der nach zahlreichen verletzungsbedingten Rückschlägen gegen Altach von Beginn weg dabei war (und 65 Minuten eingesetzt wurde), eine zusätzliche Variante im Talon. „Er ist mental stark und trägt spielerisch einiges bei“, lobte der Coach seinen Schützling.

Seidl selbst sagte über seinen ersten Auftritt in der Startformation seit 31. Juli 2016: „Extrem schön für mich, wieder dabei zu sein. Wenn ich an die letzten zwei, drei Jahre denke, so fühle ich mich im Vergleich dazu derzeit einfach topfit. Jetzt will ich weiterhin durch Leistung überzeugen.“