19 Punkte aus zehn Runden im Jahr 2017 sind kein schlechtes Argument für Mattersburger Selbstvertrauen. Aus dem abgeschlagenen Schlusslicht wurde ein stabiler Punktehamster, der in den letzten Auswärtsspielen bei der Admira und Sturm Graz jeweils mit 2:0 gewann.

Endphase: Stabilität durch drei Sechser am Feld

Vor allem der Dreipunkter in Graz war nach dem 0:3 am Ostersonntag daheim gegen die Austria eine gehörige Duftmarke. „Sturm ist eine spielstarke Mannschaft. Wir haben aber gewusst, dass wir hinter der Abwehr viel Platz haben werden, wenn wir ab einer gewissen Zone konsequent attackieren“, analysierte Trainer Gerald Baumgartner hochzufrieden.

Das schnelle Umschaltspiel funktionierte speziell vor der Pause blendend, David Atanga (Torschütze zur SVM-Führung) nützte seine zentral offensive Rolle dementsprechend aus und schloss einen Gegenstoß trocken ab.

Hinzu kommt, dass die Grün-Weißen nach der Pause jene Phase unbeschadet überstanden, in der sie sich zu weit reindrücken ließen. „Wir haben hier mit der Einwechslung von Thorsten Mahrer drei Sechser am Feld aufgeboten, um stabiler zu sein. Es ist nicht so einfach gegen so eine Mannschaft, noch dazu, wenn du die Wand der Heimfans hinter dir hast. Letztlich hat es aber geklappt, unsere Defensivleistung war hervorragend.“

Nicht zu vergessen: Das 0:2 im Finish, dem eine Energie-Einzelleistung von Thorsten Röcher (trotz lädierter Wade) vorausging – und dessen Hereingabe Patrick Bürger verwertete. „Die Entstehung war überragend, genauso wie die gesamte Leistung und das Endergebnis.“

Alois Höller operiert und am Samstag nicht dabei

Am Samstag (18.30 Uhr) geht es nun in Oberkärnten beim WAC weiter. Am Mattersburger Selbstvertrauen wird es dort sicher nicht scheitern. Was sich der Chefcoach erwartet? „Wir werden am Platz noch weiter vorne als in Graz dagegenhalten und zudem versuchen, ein rasches Tor zu erzielen. Natürlich müssen wir auf die schnellen Gegenspieler aufpassen, aber die Mannschaft hat die Qualität, in Wolfsberg entsprechend aufzutreten.“ Zudem könne man den WAC im Falle eines weiteren Dreipunkters mit ins (Abstiegskampf-)Boot holen.

Personell steht Alois Höller auf der rechten Seite sicher nicht zur Verfügung. Er zog sich in Graz einen Jochbeinbruch zu, wurde am Montag bereits operiert und fällt somit aus. Thorsten Röcher hatte Probleme mit seiner Wade, sollte aber bis Samstag wieder komplett hergestellt sein.