Unterschiedlicher hätten die Aufgaben für den SVM in den ersten beiden Runden 2018 nicht sein können. Nach dem tollen Sieg gegen Leader Sturm, geht es am Samstag zum Tabellenschlusslicht St. Pölten.

Zur Leistung gegen Sturm — wo gleich sieben Spieler fehlten — meinte Coach Gerald Baumgartner: „Das war beeindruckend. Es war taktisch eine tolle Vorstellung, wir haben auch mehr Chancen herausgespielt als der Gegner. Nur beim Verwerten dieser tun wir uns schwer, daran müssen wir arbeiten. Natürlich wäre es einfacher gewesen, wenn wir das zweite Tor gemacht hätten. Es kommt aber nicht alle Tage vor, dass man gegen den Tabellenführer gewinnt. Die Mannschaft hat den Matchplan tadellos umgesetzt und deshalb bin ich auch sehr zufrieden.“

Jetzt gilt es für das Duell mit St. Pölten den Schwung aus dem Sturm-Spiel zu konservieren und mit in die niederösterreichische Landeshauptstadt zu nehmen. Denn eines ist für Gerald Baumgartner klar: „Wenn wir nur zwei Prozent von der Leistung gegen Sturm runtergehen, dann wird es ein böses Erwachen geben.“

Die Personalsorgen werden weniger

Personell könnte der eine oder andere Spieler wieder zurück in den Kader kehren. Mit Philipp Erhardt, Manuel Seidl, Alois Höller, Cesar Ortiz, Flo Hart, Patrick Bürger und Michael Perlak fehlten gleich sieben Akteure verletzungs- oder kankheitsbedingt. Zumindest bei Erhardt und Höller sieht es gut aus, beide sollten für das Duell beim Tabellenletzten wieder fit sein. Dafür könnte Spielmacher Jano, der gegen Sturm die Zähne zusammenbiss und leicht angeschlagen spielte, eine Pause bekommen.

Personalprobleme bereiten dem Coach aber derzeit gar kein so großes Kopfzerbrechen: „Weil wir gegen Sturm gezeigt haben, dass wir Ausfälle gut ersetzen können. Das spricht für die Qualität innerhalb der Mannschaft.“ Und wenn sich das Lazarett lichtet, dann hat der Trainer eben die Qual der Wahl. „Was auch keine schlechte Sache ist“, so Baumgartner, der aber einmal mehr an seine Mannschaft appelliert: „Die Aufgabe in St. Pölten wird schwieriger als gegen Sturm, vor allem in der Hinsicht wie wir in das Spiel gehen. Gelingt uns ein ähnliches Spiel wie gegen Sturm, dann können wir gewinnen. Und das wäre ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt.“