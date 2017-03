„Wichtig ist, dass wir gegen St. Pölten gewonnen haben. Die Leute sind wieder ins Stadion gekommen und die Stimmung auf der Haupttribüne war geil.“ O-Ton: Stefan Maierhofer, rund 24 Stunden nach der Operation seines gebrochenen Jochbeins. Der „Major“ lässt auch vom Spitalsbett aus wissen, worum es im Mannschaftssport Fußball geht: Das große Ganze, ein begeistertes Publikum, der nötige Schwung, all das zählt.

„Im Spital braucht man nicht den Helden spielen“

Eine individuelle Verletzung ist in diesem Zusammenhang bitter, gehört aber eben dazu. Besagte Schattenseite muss Maierhofer aktuell auch zur Kenntnis nehmen. Denn es ging ihm schon besser, was das persönliche Wohlbefinden betrifft.

Der Stürmer hütet(e) seit dem späten Samstagabend das Bett im Wiener AKH und musste nach dem Eingriff am Sonntag um 11 Uhr die erste Zeit im Spital verstreichen lassen – bis zu fünf Tage könnte das dauern, im Lauf der Woche sollte er dann nach Hause entlassen werden.

Zu Wochenbeginn nahm die Schwellung im Gesicht jedenfall (planmäßig) mächtig zu, ohne Schmerzmittel ging deshalb auch gar nichts. „Das wurde mir klar vermittelt. Im Spital braucht man nicht den Helden spielen, da soll man einfach keine Schmerzen haben. Deshalb hänge ich auch am Tropf“, so der 34-jährige Stürmer am Montagvormittag.

Das Momentum spricht für die Baumgartner-Elf

Die üblichen Fragen bei einer solchen Gesichtsverletzung rund um ein Comeback (wann? mit oder ohne Maske?) werden sich noch zeitnah beantworten lassen. Für das Spiel am Samstag in Altach steht „Major“ fix nicht zur Verfügung, auch das Duell am 18. März bei Rapid wird eine zeitlich enge Kiste. Spätestens nach der Länderspielpause am 1. April daheim gegen Ried sollte er aber wieder an Bord sein.

Zukunftsmusik. Bekanntlich zählt im Fußball das Jetzt. Und im Jetzt bereiten sich die SVMler auf die Reise nach Altach vor. Am Freitag geht es mit dem Bus ab Richtung Ländle, wo dann am Samstag (18.30 Uhr) optimalerweise der erste Dreier in der Ferne geholt werden soll. Bislang ist die Auswärtsbeute der laufenden Saison mit zwei Remis und neun Niederlagen extrem dürftig.

Dafür spricht das Momentum für die Burgenländer. Cheftrainer Gerald Baumgartner im Vorfeld dieses Duells: „Wir erhoffen uns von dieser Partie natürlich einiges, werden uns dort auch sicher nicht verstecken.“

„Da gibt es nur kleine Etappen, da kann sich immer schnell etwas ändern“SVM-Coach Gerald Baumgartner zum Kampf um den Klassenerhalt

Nach drei Siegen aus den ersten vier Matches im Frühjahr ist die Brust schließlich breit. Ob der SVM durch diesen Lauf bereits mit einem Auge auf die Plätze fünf, sechs und sieben schielen dürfe? Rapid, WAC und Admira halten bei 29 Punkten, fünf Zähler dahinter steht St. Pölten, sechs dahinter liegen Baumgartners Profis auf Platz neun. Warum also nicht gleich größer denken?

„Ich bin da sehr vorsichtig. Natürlich ist es überwältigend, wie rasch die Mannschaft etwa den Rückstand auf Ried aufgeholt hat. Trotzdem lautet jenes Ziel, das über allem steht, den Klassenerhalt zu schaffen. Da gibt es nur kleine Etappen, da kann sich immer schnell etwas ändern. So gesehen interessiert die Tabelle auch gar nicht so. Man muss höllisch aufpassen und darf sich ja nicht zurücklehnen“, so Baumgartner.

Stichwort Ried, das seit geraumer Zeit nur noch Punktelieferant zu sein scheint, wo zuletzt aber mit Ex-Austria Lustenau-Coach Lassaad Chabbi ein neuer Trainer installiert wurde. „Es ist ein Unterschied, ob wir mit sieben bis neun Punkten vor dem letzten Platz liegen. Darum zählt nach wie vor einfach nur das übergeordnete Ziel. Dafür tritt die gesamte Mannschaft auch sehr gut auf.“

Die gesamte Mannschaft. Auch wenn Spieler wie Maierhofer öffentlichkeitswirksam polarisieren – der große Star sei für Baumgartner nach wie vor das Mattersburger Ganze. „Sensationell, wie die Jungs allesamt ihre Leistungen abrufen.“

In Altach soll nur das Personal anders werden

In Altach werden trotzdem andere SVM-Gesichter auflaufen. Alois Höller und Lukas Rath sind gelbgesperrt, Maierhofer ist verletzt, auch Mike Novak ist nach seinem Ausfall in Salzburg noch kein Thema. „Das sind ja nicht irgendwelche Leute, die hier ausfallen. So wie etwa ein Lois Höller die letzten Spiele aufgetreten ist, ist er praktisch nicht zu ersetzen.“

Und doch gilt es, genau das in Altach zu tun. Kapitän Patrick Farkas steht für die rechte Seite wieder zur Verfügung und hing bereits in der Warteschleife. In der Spitze steht Patrick Bürger als logische Maierhofer-Alternative bereit, auch Markus Pink (Nasenbeinbruch vergangene Woche im Training) könnte vorne als Maskenmann mitmachen.

Defensiv ist Vitaljis Maksimenko, der bislang nicht zum Zug kam, eine Variante für die linke Seite in der Viererkette. Aber auch Verteidiger Thorsten Mahrer ist wieder dabei, könnte dann eine Defensiv-Rochade bewirken. Fran Sanchez, umjubelter Goldtorschütze gegen St. Pölten, wäre hier wohl die offensivste Option. Aber wie auch immer sich der Chefcoach entscheidet. Fakt ist: „Jetzt können sich andere Spieler entsprechend zeigen und die in sie gesteckten Erwartungen erfüllen.“