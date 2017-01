Wenn am Sonntagnachmittag der Profi-Tross des SV Mattersburg mit dem Flieger zum zehntägigen Trainingslager in Richtung Portugal abhebt, soll im Bestfall das Transferprogramm bereits abgeschlossen sein. Nicht ohne Grund. Dann stünde Neo-Trainer Gerald Baumgartner für den Frühjahrs-Feinschliff bereits der komplette adaptierte Kader zur Verfügung.

Optimalerweise sollten es dann auch drei neue Gesichter sein, die im grün-weißen Trainingsgewand schwitzen werden: ein Stürmer, ein Außenbahnspieler sowie ein Verteidiger – und noch dazu Profis, die nicht erst langsam an die Sache herangeführt werden müssen, sondern sofort helfen können.

Einer davon steht schon seit Montag auf Probe im Training: Stefan Maierhofer (34). Der Niederösterreicher, zuletzt vereinslos, davor in der Slowakei bei Trencin unter Vertrag und vor allem bekannt aus seiner Zeit bei Rapid, Salzburg oder Wolverhampton, will sich bei den Burgenländern empfehlen. Auch wenn die Spielpraxis fehlt, konnte sich Gerald Baumgartner bereits von der vorhandenen Fitness des baumlangen Stoßstürmers überzeugen: „Der erste Eindruck ist gut.“

Offensive könnte auch anders besetzt werden

Und auch der ehemalige österreichische Teamspieler (beim letzten Engagement in Österreich sprang er Ende 2014 kurzfristig in Wiener Neustadt ein) sendete nach der ersten Einheit entsprechende Signale aus: „Es fühlt sich toll an, wieder am Platz zu stehen. Das, was ich bislang hier gesehen habe, war irrsinnig positiv. Ich habe auf ein Angebot gewartet, das einfach passt und interessant ist. Die bisherigen Gespräche waren jedenfalls wirklich gut.“

Überrascht zeigte sich Maierhofer auch von der Qualität der Mannschaft – und folgert daraus auch: „Der SVM steht zu Unrecht am letzten Platz. Das Frühjahr wird für diese Mannschaft so oder so eine tolle Herausforderung und eine lösbare Aufgabe.“

Ob es tatsächlich zu einer Verpflichtung kommen wird, hängt aber nicht nur von der Darbietung des Gablitzers ab, sondern parallel auch davon, dass der SVM noch mögliche Alternativen in der Offensive auslotet. Maierhofer: „Ich sehe das völlig wertfrei. Der Verein will sich absichern. Ich weiß jedenfalls, was ich beitragen kann.“

Noch nicht geklärt war am Montag übrigens, ob Kevin Hinterberger (er war im Sommer schon Trainingsgast, jetzt auch wieder) verpflichtet wird. Aber auch darüber sollte bis Sonntag Klarheit herrschen, wenn es ab nach Portugal geht. Bis 1. Februar werden die Burgenländer dann an der Algarve in der Nähe von Portimao trainieren – und drei Tests absolvieren. Ebenfalls mit an Bord sein wird Markus Pink, der nach seinem Bänderriss im Knöchel das Reha-Programm durchzieht.